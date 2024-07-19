Психолог объяснила, как справиться с нежеланием работать летом

Для многих лето — время долгожданного отдыха и веселья. Эта установка формируется ещё со школьной скамьи, ведь дети с нетерпением ждут каникул. Однако во взрослой жизни отдохнуть удаётся только во время непродолжительного отпуска. При этом сил работать так же продуктивно, как обычно, в тёплую погоду зачастую не хватает. Психолог Екатерина Корендясева в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как не упустить летний сезон для карьерного роста.