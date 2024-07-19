Психолог объяснила, как справиться с нежеланием работать летом
Психолог Корендясева: Привычка ждать каникулы мешает продуктивно работать летом
Для многих лето — время долгожданного отдыха и веселья. Эта установка формируется ещё со школьной скамьи, ведь дети с нетерпением ждут каникул. Однако во взрослой жизни отдохнуть удаётся только во время непродолжительного отпуска. При этом сил работать так же продуктивно, как обычно, в тёплую погоду зачастую не хватает. Психолог Екатерина Корендясева в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как не упустить летний сезон для карьерного роста.
Существует несколько причин, почему летом заставить себя работать намного сложнее.
- Сезонная привычка. У многих с малых лет формируется ассоциация, что лето — это время для отдыха. Во взрослом возрасте избавиться от неё удаётся не всем.
- Сезонная депрессия, или сезонное аффективное расстройство (САР), чаще возникает осенью или же зимой из-за недостатка солнечного света. Однако у некоторых людей тревожные состояния могут возникать и летом. К ним относятся апатия, быстрая утомляемость и снижение мотивации к работе.
- Жара и высокая влажность отбирают слишком много энергии, которую сотрудник мог бы потратить на работу.
- Социальное давление. В летний период многие чаще выбираются на прогулки и уезжают в отпуск, публикуя красивые кадры в социальных сетях. Наблюдая за счастливой жизнью знакомых, человек может испытывать грусть и зависть.
- Смена биоритмов. Так как летом световой день увеличивается, происходит сбой в работе биоритмов. Организму нужно немало времени, чтобы привыкнуть к новым условиям.
- Синдром отложенной жизни. В данном случае люди обычно ждут, что летом их захватят приключения, но при этом продолжают бездействовать.
- Отсутствие больших и чётких целей. Летом многие компании снижают темп работы, оставляя большие цели на осенний период. По этой причине некоторым кажется, что они трудятся без особой пользы.
- Желание провести время с близкими. В тёплую погоду естественным образом меняются приоритеты, хочется встретиться с близкими, а не думать над срочными задачами.
- Стираются границы и ограничения. В суровых условиях российской зимы организм активизирует все системы и всегда остаётся "наготове". Летом всегда тепло и солнечно. Человек не чувствует угрозы и расслабляется.
Справиться с данной проблемой, со слов специалиста, достаточно легко. Главное, пересмотреть свой распорядок дня. Чаще делать короткие перерывы, следить за температурой в помещении, поддерживать активный образ жизни, налегать на спорт и, напротив, отказываться от социальных сетей.
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