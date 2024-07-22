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22 июля, 15:45

МЧС экстренно предупредило жителей российских городов об угрозе смерчей

МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей в Краснодарском крае до 24 июля

В Краснодарском крае на протяжении от Анапы до микрорайона Сочи Магри с 23 по 24 июля ожидают прохождения смерчей. Об опасном явлении экстренно предупредило региональное ГУ МЧС.

"Днём и до конца суток 23.07.2024, а также ночью и утром 24.07.2024 на черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем (опасное явление)", сказано в сообщении главка.

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Напомним, что на днях аналогичное предостережение публиковала и администрация Сочи. Тогда сообщалось не только о возможном появлении смерчей, но и о мощных дождях с градом в предгорьях города-курорта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skreidzeleu

Юрий Лысенко
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