МЧС экстренно предупредило жителей российских городов об угрозе смерчей

В Краснодарском крае на протяжении от Анапы до микрорайона Сочи Магри с 23 по 24 июля ожидают прохождения смерчей. Об опасном явлении экстренно предупредило региональное ГУ МЧС.

"Днём и до конца суток 23.07.2024, а также ночью и утром 24.07.2024 на черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем (опасное явление)", — сказано в сообщении главка.