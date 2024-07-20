Власти Сочи предупреждают об образовании смерчей над Чёрным морем

Над Чёрным морем на участке Магри – Весёлое возможно формирование смерчей. Также в предгорьях Сочи ожидается ливень и град, сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

"Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, а также предпринять необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.