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25 июля, 09:03

Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской передано для направления в суд

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской

Накануне Мосгорсуд продлил арест Елены Блиновской до 19 августа 2024 года. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Накануне Мосгорсуд продлил арест Елены Блиновской до 19 августа 2024 года. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета в четверг, 25 июля, блогерша обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализация денежных средств, приобретённых преступным путём ( ст. 174.1 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая Блиновская при посредничестве своего супруга сперва уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, а затем легализовала часть из указанных денежных средств (более 700 миллионов).

"Следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", — информирует пресс-служба ведомства.

Адвокат Блиновской: Срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истёк
Адвокат Блиновской: Срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истёк

Life.ru напоминает, что весной 2023 года Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей.

Марина Фещенко
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