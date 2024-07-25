Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской передано для направления в суд

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета в четверг, 25 июля, блогерша обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализация денежных средств, приобретённых преступным путём ( ст. 174.1 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая Блиновская при посредничестве своего супруга сперва уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, а затем легализовала часть из указанных денежных средств (более 700 миллионов).