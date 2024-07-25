"Боролась со стереотипом": Семенович раскрыла, почему решилась уменьшить грудь

Певица, бывшая фигуристка Анна Семенович сделала пластику, чтобы уменьшить грудь. Об этом рассказала сама ведущая в интервью для ютуб-шоу Omline, добавив, что пошла на это, так как была сильно зависима от общественного мнения.

"Когда я попала в "Блестящие", снялась в клипе "Бананы, кокосы" в купальнике, страна увидела мою красивую, знаменитую грудь и сошла с ума. Она действительно помогла привлечь ко мне внимание. Но в какой-то момент жизнь превратилась в доказательную базу чужим людям, что я — это не только грудь. Я так погрузилась в этот процесс, что начала уменьшать свою грудь", — пояснила Семенович.