"Боролась со стереотипом": Семенович раскрыла, почему решилась уменьшить грудь
Певица Семенович заявила, что уменьшила грудь из-за внимания со стороны общества
Певица Анна Семенович. Обложка © VK / Анна Сменович
Певица, бывшая фигуристка Анна Семенович сделала пластику, чтобы уменьшить грудь. Об этом рассказала сама ведущая в интервью для ютуб-шоу Omline, добавив, что пошла на это, так как была сильно зависима от общественного мнения.
"Когда я попала в "Блестящие", снялась в клипе "Бананы, кокосы" в купальнике, страна увидела мою красивую, знаменитую грудь и сошла с ума. Она действительно помогла привлечь ко мне внимание. Но в какой-то момент жизнь превратилась в доказательную базу чужим людям, что я — это не только грудь. Я так погрузилась в этот процесс, что начала уменьшать свою грудь", — пояснила Семенович.
Певица отметила, что решила пойти на тяжёлую операцию, чтобы бороться со стереотипом, который вокруг неё сложился. Артистка не переставала этого делать, пока не начала заниматься психотерапией. По её словам, позднее к ней пришло осознание, что она никому ничего не должна доказывать и не обязана всем нравиться.
А ранее Анна Семенович опубликовала видео, в котором подтвердила свои отношения с женатым мужчиной по имени Денис. Артистка заметила, что нового избранника с женой связывают лишь юридические отношения, а так он свободен. Позднее певица рассказала, что познакомилась с возлюбленным в караоке.