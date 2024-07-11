"Восхитился моим пением": Семенович рассказала, как познакомилась с новым бойфрендом

Певица Анна Семенович рассказала в соцсетях, как произошло знакомство с её новым бойфрендом Денисом. Артистка также призвала не верить слухам и сочла мужчину доброжелательным и отзывчивым человеком.

Их знакомство началось с ресторана, где они сидели за соседними столиками. Мужчина узнал, что перед ним звезда, только в караоке, когда Семенович исполняла песню и её все начали снимать. Встречаться же серьёзно пара начала только через три месяца.

Певица Анна Семенович рассказала о своём бойфренде Денисе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

"Мой мужчина — самый лучший", — подчеркнула Семенович.

Также певица подчеркнула, что Денис доброжелательный, отзывчивый человек и что плохих людей она в своём пространстве не держит. По её словам, мужчина всё делает для своего сына и поддерживает бывшую жену.