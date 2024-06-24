"Отчитываюсь": Самбурская показала любимого мужчину
Актриса Настасья Самбурская опубликовала первое фото с бойфрендом
Настасья Самбурская впервые показала своего нового партнёра. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya
Актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в соцсетях фото с мужчиной, с которым, предположительно, у неё закрутился роман. На снимке мужчина с бородой склонил лицо к артистке, которая делала селфи. При этом подробностей отношений сама она раскрывать не стала.
"Отчитываюсь. Можете выдыхать", — написала Самбурская, вероятно, отвечая фанатам про своё "одиночество".
Напомним, ранее звезда "Универа" выкладывала видео, в комментариях под которым один из подписчиков написал актрисе: "Почему такая женщина до сих пор одна?". В ответ Самбурская отметила, что состоит в отношениях, просто не показывала избранника.
Как сообщал Life.ru, у Самбурской как минимум двое отношений оказались неудачными. Сначала она долго встречалась с певцом Ivan, однако рассталась из-за угасших чувств. Потом — с актёром из Белоруссии Кириллом Дыцевичем. Пара даже успела заключить брак, но они пожалели об этом решении уже через неделю. Актриса жаловалась, что её избранник был нарциссом.