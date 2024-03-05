До сих пор без мужика: Какие проблемы с головой у Бузовой, Волочковой и Самбурской, раз их не зовут замуж

Певица Ольга Бузова, балерина Анастасия Волочкова и актриса Настасья Самбурская — завидные звёздные холостячки. Они смогли покорить российскую эстраду, но не нашли достойного спутника жизни. Почему все отношения девушек заканчиваются расходом?

Что не так с певицей Ольгой Бузовой?

Ольга Бузова ищет человека, который подарит ей любовь. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

У 38-летней артистки был брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, однако они в конечном счёте развелись. Затем Бузова встречалась с блогером Давой, но любовь тоже "завяла". В обоих случаях отношения закончились из-за некрасивых поступков со стороны партнёров Ольги.

Психолог Наталья Немова считает, что Бузова не может найти мужчину мечты, поскольку у неё не закрыт гештальт. Певица неслучайно раз за разом находит мужчин, которые наносят ей психологические травмы, а также нарушают личные границы. В своих песнях и выступлениях артистка дарит фанатам тепло и любовь, показывая открытость. Взамен она принимает то, что её поклонники неидеальны. Но позаботиться об Ольге так же, как она делает это в отношении других, не может никто.

"Если мужчина попадает в ту самую потребность маленькой девочки, становится улучшенной версией представления об идеальной любви матери, то он может соблазнить и привлечь, пойти в манипуляцию. А потом жестоко разочаровать, ведь у него нет материнской привязанности любить по праву рождения", — считает психолог Наталья Немова.

Почему у балерины Анастасии Волочковой, кроме Джигурды, поклонников больше нет?

Анастасия Волочкова даже в 40 лет остаётся в подростковом возрасте. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Известная блогер, а в прошлом балерина, встречалась со многими мужчинами. Среди избранников Волочковой был и олигарх Сулейман Керимов, который очень её любил и задаривал дорогими презентами, например квартирой в Петербурге. Однако в итоге пара рассталась, а бизнесмен даже оказался должен бывшей пассии денег.

Психолог Немова объясняет невозможность Волочковой найти идеального партнёра тем, что она задержалась в подростковом возрасте и не стала самостоятельным человеком. Балерина до сих пор так же привязана к матери, как и в детстве. По этой же причине она и злоупотребляет горячительными напитками.

"Важно признать наличие проблемы и обратиться за помощью, но не к "хороводу ухажёров", усугубляющих ситуацию, а к специалистам, принимающим женщину, проживающую подростковый кризис в 40 лет", — подчеркнула Немова.

Сексуальная Настасья Самбурская: одиночество — это выбор или проклятье

Настасья Самбурская огородилась от мужчин своей сексуальностью. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Большинство россиян узнали об артистке после роли в сериале "Универ", где она играла Кристину. У Самбурской было как минимум пара неудачных отношений. Сначала она долго встречалась с певцом IVAN, но рассталась с ним из-за угасших чувств. Затем — с актёром из Белоруссии Кириллом Дыцевичем. Пара даже успела заключить брак, но они пожалели о решении уже через неделю после этого. Актриса жаловалась, что её избранник был нарциссом.

Также психолог Немова рассказала kp.ru, что в публичных выступлениях Самбурская подчёркивает свою сексуальность. Она делает это для того, чтобы отгородиться от других мужчин. К тому же у актрисы сильный характер — и она умеет защищать себя и свои личные границы. "Кто сможет пробраться через эту завесу к истинной влюблённой девушке?" — задаётся вопросом эксперт.