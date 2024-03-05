Весеннее обострение: Ходченкова вышла на охоту и начала приманивать кавалеров фоткой в трусах

Весна пришла, как говорится. Просыпаются не только мартовские кошки, но и некоторые знаменитые дамы. С кайфом и гордостью они скидывают с себя тёплые вещи и остаются в одном… белье. Или даже без него?

Недавно своим внезапно откровенным настроением удивила поклонников знаменитая актриса Светлана Ходченкова. Вы наверняка видели её в таких работах, как: "Шпион, выйди вон!", "Краткий курс счастливой жизни", "Благословите женщину", "Конец прекрасной эпохи" и "Пять невест". Видимо, контракты у дамочки закончились и новых ролей пока не предлагают, поэтому Ходченкова пытается привлечь к себе внимание такими радикальными методами.

Или же Светлана поддалась весеннему настроению и решила внести в свою личную жизнь немного перчинки? Известно, что знаменитая актриса не замужем, да и кавалеров вроде, которые могли бы прикрыть срамоту, нет.

Актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников эротической фотографией, выставив напоказ трусы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana_khodchenkova

Наверное, можно сказать, что все способы хороши и победителей не судят, если такой перформанс с показом самого откровенного и интимного и правда подарит Ходченковой желаемое внимание, поклонника или даже секс.