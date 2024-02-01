Загадочный молодой миллионер подарил Бузовой машину за 40 миллионов

Тайный поклонник подарил певице Ольге Бузовой Mercedes-Benz V-Класс XL 300, стоимость которого достигает 40 миллионов рублей. Такой дорогой презент мужчина сделал на день рождения артистки — 20 января ей исполнилось 38 лет.

Певица Ольга Бузова задувает свечу в новом Mercedes. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

"Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой", — рассказал знакомый Бузовой в беседе с kp.ru.

Друг певицы добавил, что мужчина каждое утро высылал Бузовой букеты цветов за 100 тысяч рублей, выкупал VIP-залы в аэропортах и даже оплатил день рождения её отца. На этом дорогостоящие подарки не заканчивались — поклонник преподносил Бузовой серьги за 1,5 миллиона рублей, туфли Jimmy Choo (примерно 700 тысяч рублей), эксклюзивную сумку Hermes (2 миллиона рублей), браслет Van Cleef (500 тысяч рублей) и серьги Graff (20 миллионов рублей).

При этом певица принимала подарки, но не ответила на ухаживания мужчины взаимностью. Поэтому поклонник пошёл дальше и решил купить автомобиль.