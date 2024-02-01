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1 февраля, 15:19

Загадочный молодой миллионер подарил Бузовой машину за 40 миллионов

Богатый поклонник подарил Ольге Бузовой автомобиль за 40 миллионов рублей

Ольга Бузова. Обложка © t.me / byzovahouse

Ольга Бузова. Обложка © t.me / byzovahouse

Тайный поклонник подарил певице Ольге Бузовой Mercedes-Benz V-Класс XL 300, стоимость которого достигает 40 миллионов рублей. Такой дорогой презент мужчина сделал на день рождения артистки — 20 января ей исполнилось 38 лет.

Певица Ольга Бузова задувает свечу в новом Mercedes. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

"Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой", рассказал знакомый Бузовой в беседе с kp.ru.

Друг певицы добавил, что мужчина каждое утро высылал Бузовой букеты цветов за 100 тысяч рублей, выкупал VIP-залы в аэропортах и даже оплатил день рождения её отца. На этом дорогостоящие подарки не заканчивались — поклонник преподносил Бузовой серьги за 1,5 миллиона рублей, туфли Jimmy Choo (примерно 700 тысяч рублей), эксклюзивную сумку Hermes (2 миллиона рублей), браслет Van Cleef (500 тысяч рублей) и серьги Graff (20 миллионов рублей).

При этом певица принимала подарки, но не ответила на ухаживания мужчины взаимностью. Поэтому поклонник пошёл дальше и решил купить автомобиль.

Самый главный хит Бузовой оказался подарком ей от знаменитого рэпера
Самый главный хит Бузовой оказался подарком ей от знаменитого рэпера

Ранее Лайф писал, что мать Бузовой Ирина Александровна опровергла информацию о том, что певица якобы воссоединяется с блогером Давой (Давид Манукян). Всё, что может произойти между этими людьми, — это лишь дружеское общение, так как Ольга "всем всё прощает", пояснила женщина.

Дарья Нарыкова
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