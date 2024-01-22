"Всем всё прощает": Мать Бузовой раскрыла, что творится сейчас в личной жизни её дочери
Мать Бузовой опровергла слухи о воссоединении дочери с Давой
Певица Ольга Бузова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Российская певица и ведущая Ольга Бузова на данный момент ни с кем не встречается, а информация о её воссоединении с блогером Давой (Давид Манукян) просто слухи. Об этом kp.ru рассказала мать артистки Ирина Александровна.
Женщина убеждена, что всему своё время, а сама она верит в предначертанность судьбы. При этом информация, что Бузова сошлась вновь с блогером Давидом Манукяном, — это не более чем слухи. По мнению Ирины Александровны, это невозможно.
Единственное, что может произойти между этими людьми, — это дружеское общение, так как Ольга "всем всё прощает", пояснила она.
"Оля быстро всё забывает и всем всё прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет. <…> Думаю, что сейчас в личной жизни у неё никого нет, потому что, если бы был, наверное, меня бы поставила перед фактом", — заявила Ирина Александровна.
Ранее другой бывший Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, промыл певице все косточки, обвинил в измене с Нагиевым и позвал в гости на борщ. Также он рассказал, что не выгонял Ольгу из их квартиры, а "собрал вещи и ушёл сам", дав певице время.