"Всем всё прощает": Мать Бузовой раскрыла, что творится сейчас в личной жизни её дочери

Российская певица и ведущая Ольга Бузова на данный момент ни с кем не встречается, а информация о её воссоединении с блогером Давой (Давид Манукян) просто слухи. Об этом kp.ru рассказала мать артистки Ирина Александровна.

Женщина убеждена, что всему своё время, а сама она верит в предначертанность судьбы. При этом информация, что Бузова сошлась вновь с блогером Давидом Манукяном, — это не более чем слухи. По мнению Ирины Александровны, это невозможно.

Единственное, что может произойти между этими людьми, — это дружеское общение, так как Ольга "всем всё прощает", пояснила она.

"Оля быстро всё забывает и всем всё прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет. <…> Думаю, что сейчас в личной жизни у неё никого нет, потому что, если бы был, наверное, меня бы поставила перед фактом", — заявила Ирина Александровна.