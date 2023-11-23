Самый главный хит Бузовой оказался подарком ей от знаменитого рэпера

Ольга Бузова ни копейки не заплатила за свой главный хит "Мало половин", пишет kp.ru. Сам автор трека, рэпер ST, недавно рассказал, что подарил ей песню. А потом уже за деньги написал для неё ещё две композиции — "Она не боится" и "Чемпион".

Певица рассказала изданию, что самым дорогим её треком стал "Принимай меня", за который пришлось выложить больше миллиона рублей, и это без записи, сведения и мастеринга.

"Затраты на песни большие. Но я не жалею. Я скорее жалею на одежду. Лучше песню хорошую куплю", — добавила Бузова.

Однако платили российские исполнители и больше. В частности, Анжелика Агурбаш выложила 40 тысяч евро (порядка 3,8 миллиона рублей) за хит Владимира Матецкого "Я буду жить для тебя".

Остальные же были скромнее. Например, "1000 свечей" стоила Филиппу Киркорову 10 тысяч евро (порядка 970 тысяч рублей), а Алла Пугачёва купила "Лайт" для Кристины Орбакайте у звезды Евровидения Юлии Самойловой за 100 тысяч рублей. А "Будь или не будь" вышла для Примадонны вообще в копейки — сто долларов (около 9 тысяч рублей).

Скромную сумму за свой хит отдал и Григорий Лепс, заплативший Евгению Григорьеву всего 300 долларов (около 26 тысяч рублей) за хит "Рюмка водки на столе". А Любовь Успенская, первая спевшая "Кабриолет", отдала его автору Илье Резнику всего 50 долларов (около 4,5 тысячи рублей) — столько стоил велосипед, подаренный его сыну в знак благодарности.