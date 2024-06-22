Анна Семенович подтвердила слухи о романе с женатым мужчиной, но есть нюанс

Певица Анна Семенович опубликовала видео, в котором подтвердила свои отношения с женатым мужчиной по имени Денис. Однако артистка заметила, что нового избранника с женой связывают лишь юридические отношения, а так он свободен.

Семенович рассказала о женатом бойфренде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

"Мы познакомились чуть больше года назад. На тот момент Денис уже не жил с женой. Его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке", — рассказала она в соцсетях, отметив, что бойфренд до сих пор не расторг отношения с бывшей из-за того, что его жена и ребёнок живут в Германии, где такая процедура затягивается.

По словам певицы, она счастлива вместе со своим мужчиной. Артистка подчеркнула, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, однако решила записать видео, чтобы сплетни о её персоне прекратились.