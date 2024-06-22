Анна Семенович подтвердила слухи о романе с женатым мужчиной, но есть нюанс
Семенович заявила, что её женатый любовник находится в бракоразводном процессе
Певица Анна Семенович опубликовала видео, в котором подтвердила свои отношения с женатым мужчиной по имени Денис. Однако артистка заметила, что нового избранника с женой связывают лишь юридические отношения, а так он свободен.
Семенович рассказала о женатом бойфренде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich
"Мы познакомились чуть больше года назад. На тот момент Денис уже не жил с женой. Его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке", — рассказала она в соцсетях, отметив, что бойфренд до сих пор не расторг отношения с бывшей из-за того, что его жена и ребёнок живут в Германии, где такая процедура затягивается.
По словам певицы, она счастлива вместе со своим мужчиной. Артистка подчеркнула, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, однако решила записать видео, чтобы сплетни о её персоне прекратились.
Ранее Life.ru сообщал, что Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной, который имеет кучу долгов и скрывает от артистки свою семью в Германии. Как рассказала супруга Дениса Марина Ш., у её мужа нет никаких богатств, он строит в России логистические центры и сдаёт их в аренду, при этом на семью и ребёнка якобы не тратится. Женщина отметила, что разводиться с ней муж не собирается, как, впрочем, и жениться на Семенович.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich