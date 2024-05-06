В Канаде трое родственников стали отцами 600 детей, продавая сперму в интернете
В Канаде трое родственников стали отцами 600 детей в провинции Квебек. Они продавали местным женщинам сперму через интернет, обходя законы. Об этом передаёт CTV News Montreal со ссылкой на документальный фильм журналистов Мари-Кристин Бержерон и Максима Ландри "Отцы сотен детей".
Мужчины решили подзаработать на продаже спермы, однако в специальные центры обращаться не стали. Вместо этого они начали предлагать свой биоматериал через интернет в обход системы, которую регулирует Министерство здравоохранения страны. Сначала стало известно о двух "бизнесменах", которые оплодотворили сотни женщин в городке. После репортёры обнаружили ещё одного донора, который оказался из этой же семьи.
"Мы получили очень много отзывов от матерей, которые были в ужасе от того, что у их детей десятки сводных братьев и сестёр", — отметила журналист-расследователь Мари-Кристин Бержерон.
Теперь мамы зачатых искусственным путём детей волнуются, что отпрыски унаследуют редкое генетическое заболевание печени, носителями которого оказались двое доноров.
Ранее Life.ru рассказывал, что донор спермы из Великобритании, ставший отцом 180 детей, пожаловался на одиночество. Несмотря на то, что 52-летний житель североирландского Ньюкасла годами помогает женщинам познать материнство, себе возлюбленную он так и не нашёл.
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