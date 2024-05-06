В Канаде трое родственников стали отцами 600 детей, продавая сперму в интернете

В Канаде трое родственников стали отцами 600 детей в провинции Квебек. Они продавали местным женщинам сперму через интернет, обходя законы. Об этом передаёт CTV News Montreal со ссылкой на документальный фильм журналистов Мари-Кристин Бержерон и Максима Ландри "Отцы сотен детей".

Мужчины решили подзаработать на продаже спермы, однако в специальные центры обращаться не стали. Вместо этого они начали предлагать свой биоматериал через интернет в обход системы, которую регулирует Министерство здравоохранения страны. Сначала стало известно о двух "бизнесменах", которые оплодотворили сотни женщин в городке. После репортёры обнаружили ещё одного донора, который оказался из этой же семьи.

"Мы получили очень много отзывов от матерей, которые были в ужасе от того, что у их детей десятки сводных братьев и сестёр", — отметила журналист-расследователь Мари-Кристин Бержерон.

Теперь мамы зачатых искусственным путём детей волнуются, что отпрыски унаследуют редкое генетическое заболевание печени, носителями которого оказались двое доноров.