Россиянам рассказали, как определить качество спермы не выходя из дома

Качество спермы можно определить не выходя из дома: по цвету, объёму и даже вкусу. Если он гнилостный или неприятный, то лучше обратиться к врачу. Об этом заявила врач-эмбриолог Татьяна Иванова. По словам эксперта, в некоторых работах говорится, что вкус эякулята больше зависит от того, что человек съел, чем от качества спермы.

Говоря о цвете, специалист отметила, что в норме — серо-молочный. Если он напоминает красноватый или коричневатый, то это примесь крови, что бывает при травмах или опухолях. Жёлтый и зеленоватый же показывает примесь лейкоцитов, то есть гноя, что говорит о воспалении. Слишком прозрачная жидкость — тоже нехорошо, так как в ней может быть мало сперматозоидов, а ведь именно за счёт них сперма приобретает мутный цвет.

Иванова добавила, что размер порции здоровой спермы — два-шесть миллилитров. Меньший объём, по словам врача, демонстрирует угнетение функции половых придатков, а больший — воспаление.

"Объём спермы можно измерить самостоятельно. Нужно просто купить баночку для сбора биологического материала в аптеке — там есть рисочки, по ним можно определить, всё ли в норме. Также можно ориентироваться на шприц два миллилитра", — сказала Иванова в беседе с "Газетой.ru".