Британский донор спермы со 180 детьми пожаловался на одиночество

Донор спермы из Великобритании, который стал отцом 180 детей, пожаловался на одиночество. Как пишет The Sun, до сих пор не смог найти себе пару 52-летний житель североирландского Ньюкасла, который называет себя "Одинокий Джо". Мужчина помогает с зачатием детей одиноким женщинам или тем, кто испытывает соответствующие трудности со своим текущим партнёром.

Для этого он или сам занимается с ними сексом, или предоставляет свой биологический материал. Несмотря на столь тесное и частое общение с противоположным полом, мужчина так и не смог найти свою любовь. По словам британца, немногие примут его образ жизни.

"Я трачу много времени на то, чтобы помочь женщинам рассчитать оптимальное время для встречи. Иногда период овуляции может меняться — и я должен быть всегда готов помочь. Это не даёт мне возможности заводить романтические отношения с женщинами вне моей деятельности", — признался мужчина.