Турчанка отсудила 16,5 тысячи долларов у слишком вонючего мужа
Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене $16,5 тысячи за несоблюдение гигиены
Суд в Анкаре обязал местного мужчину выплатить жене 16,5 тысячи долларов за несоблюдение личной гигиены. Как пишет TRT Haber, резонансный процесс начался с жалобы женщины, в частности, на нежелание супруга даже следить за чистотой полости рта: он чистит зубы всего один-два раза в неделю.
"Суд признал вину мужа-ответчика, принял решение о разводе и присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (около 16,5 тысячи долларов. — Прим. Лайфа.)", — говорится в публикации.
Дело вызвало бурю обсуждений в Сети, пользователи по-разному отреагировали на решение суда. Один из местных телеканалов даже пообещал обсудить эту тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.
Напомним, весной 2023 года на Украине прогремел не менее забавный судебный процесс между супругами: киевлянин отсудил у своей жены половину стоимости операции по увеличению её груди. Бюст женщины признали общим имуществом, теперь она должна бывшему 93 974 гривны — около 221 тысячи рублей по нынешнему курсу.
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