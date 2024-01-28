Турчанка отсудила 16,5 тысячи долларов у слишком вонючего мужа

Суд в Анкаре обязал местного мужчину выплатить жене 16,5 тысячи долларов за несоблюдение личной гигиены. Как пишет TRT Haber, резонансный процесс начался с жалобы женщины, в частности, на нежелание супруга даже следить за чистотой полости рта: он чистит зубы всего один-два раза в неделю.

"Суд признал вину мужа-ответчика, принял решение о разводе и присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (около 16,5 тысячи долларов. — Прим. Лайфа.)", — говорится в публикации.

Дело вызвало бурю обсуждений в Сети, пользователи по-разному отреагировали на решение суда. Один из местных телеканалов даже пообещал обсудить эту тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.