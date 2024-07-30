"Уровень новичка": Илон Маск подшутил над "сотней детей" Дурова
Илон Маск пошутил о 100 биологических детях Дурова и назвал его новичком
Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Наличие у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова сотни биологических детей является "уровнем новичка". Об этом пошутил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X, сравнив россиянина с Чингисханом.
"Уровень новичка" — Чингисхан", — написал Маск под новостью о числе детей Дурова.
По преданиям, Чингисхан имел 600 детей. Кстати, у самого Илона всего 12 отпрысков.
Напомним, что, по утверждениям самого Дурова, у него есть уже свыше 100 биологических детей, которые родились у пар из 12 стран. Случилось это из-за того, что 15 лет назад он сдал больше семенного материала, чем требовалось для семьи его друга, который просил помочь ему с женой стать родителями.