Юрист объяснил, в каком случае сотня детей Дурова может претендовать на наследство
Юрист Русяев усомнился, что дети Дурова смогут претендовать на его наследство
Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров
Ситуация с наследованием при донорстве спермы, как в случае Павла Дурова, поднимает множество сложных юридических вопросов. Основной принцип, действующий в большинстве стран, заключается в том, что дети, рождённые с использованием донорского генетического материала, не имеют прав на наследство донора. Это обусловлено тем, что при донорстве спермы обычно заключается договор, в котором владелец биоматериала отказывается от всех родительских прав и обязанностей в отношении потенциальных детей. О том, на что могут претендовать рождённые с помощью спермы основателя Telegram Павла Дурова, Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.
"Ситуация может усложниться, если донор, как Дуров, решает раскрыть информацию о своём донорстве и "открыть исходный код ДНК". Это может создать прецедент для судебных разбирательств, в которых биологические дети могли бы попытаться оспорить свои права на наследство", — объяснил управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", отметив, что большинство стран не предусматривают такой практики и опираются на условия договора о донорстве.
Важно отметить, что законодательство в этой области может значительно отличаться в разных странах. Например, в некоторых юрисдикциях существуют законы, позволяющие детям, рождённым от доноров спермы, получать информацию о своих биологических родителях по достижении определённого возраста. Однако это право на информацию обычно не распространяется на право наследования.
В случае с детьми Дурова, проживающими в разных странах, ситуация усложняется ещё больше. Каждое государство может иметь свои законы, регулирующие права детей, рождённых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В некоторых из них действует более либеральное законодательство, потенциально открывающее возможности для судебных исков о признании родства и наследственных прав. В других же законы могут быть консервативнее и полностью исключать такую возможность.
И всё же, несмотря на биологическое родство, юридически дети, рождённые с использованием донорской спермы, имеют своих законных родителей — тех, кто их воспитывает. Эти родители несут все юридические права и обязанности в отношении детей, включая вопросы наследования. Поэтому, даже если биологическая связь с донором будет установлена, это не обязательно приведёт к изменению юридического статуса детей или их прав на наследство донора, заключил юрист.
Напомним, что, по утверждениям самого Дурова, у него есть уже свыше 100 биологических детей, которые родились у пар из 12 стран. Произошло это из-за того, что 15 лет назад он сдал больше семенного материала, чем требовалось для семьи его друга, который просил бизнесмена помочь ему с женой стать родителями. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его биологические отпрыски смогли найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма программиста.