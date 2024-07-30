Юрист объяснил, в каком случае сотня детей Дурова может претендовать на наследство

Ситуация с наследованием при донорстве спермы, как в случае Павла Дурова, поднимает множество сложных юридических вопросов. Основной принцип, действующий в большинстве стран, заключается в том, что дети, рождённые с использованием донорского генетического материала, не имеют прав на наследство донора. Это обусловлено тем, что при донорстве спермы обычно заключается договор, в котором владелец биоматериала отказывается от всех родительских прав и обязанностей в отношении потенциальных детей. О том, на что могут претендовать рождённые с помощью спермы основателя Telegram Павла Дурова, Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

"Ситуация может усложниться, если донор, как Дуров, решает раскрыть информацию о своём донорстве и "открыть исходный код ДНК". Это может создать прецедент для судебных разбирательств, в которых биологические дети могли бы попытаться оспорить свои права на наследство", — объяснил управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", отметив, что большинство стран не предусматривают такой практики и опираются на условия договора о донорстве.

Важно отметить, что законодательство в этой области может значительно отличаться в разных странах. Например, в некоторых юрисдикциях существуют законы, позволяющие детям, рождённым от доноров спермы, получать информацию о своих биологических родителях по достижении определённого возраста. Однако это право на информацию обычно не распространяется на право наследования.

В случае с детьми Дурова, проживающими в разных странах, ситуация усложняется ещё больше. Каждое государство может иметь свои законы, регулирующие права детей, рождённых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В некоторых из них действует более либеральное законодательство, потенциально открывающее возможности для судебных исков о признании родства и наследственных прав. В других же законы могут быть консервативнее и полностью исключать такую возможность.

И всё же, несмотря на биологическое родство, юридически дети, рождённые с использованием донорской спермы, имеют своих законных родителей — тех, кто их воспитывает. Эти родители несут все юридические права и обязанности в отношении детей, включая вопросы наследования. Поэтому, даже если биологическая связь с донором будет установлена, это не обязательно приведёт к изменению юридического статуса детей или их прав на наследство донора, заключил юрист.