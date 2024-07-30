В 4 раза больше, чем у среднего мужчины: Уролог раскрыл, чем особенна сперма Дурова, ставшего отцом 100 детей Уролог Индароков назвал число сперматозоидов самым важным в донорстве спермы 30 июля, 10:20 Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Донорская сперма иногда является единственным выходом из ситуации для семейных пар, желающих стать родителями. Однако не всё так просто — чтобы стать донором, необходимо пройти через вереницу медицинских процедур. Об этом на фоне откровенного признания основателя Telegram Павла Дурова в беседе с Life.ru рассказал врач-уролог, андролог, репродуктолог и хирург клиники "Будь здоров" Тембулат Индароков.

По словам медика, сразу стать донором спермы не получится. Сперва кандидата будут тщательно обследовать: проведут анализ семенной жидкости, исследуют кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис, попросят пройти психологические и генетические обследования. При этом среди всех анализов донора исследование спермы — ключевое.

Самое важное — количество сперматозоидов в одном миллилитре семенной жидкости. У среднего мужчины около 15 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре, а у донора должно быть не менее 60 миллионов. Тембулат Индароков Врач-уролог, андролог, репродуктолог и хирург клиники "Будь здоров"

При этом, как отметил хирург, тенденция использования донорской спермы сегодня заметно снижается. Эта услуга, по его словам, не пользуется спросом в нашей стране, так как российские мужчины хотят иметь генетически своего ребёнка.

Напомним, ранее Павел Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы, что и привело к такому результату. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его потомству было легче найти друг друга.

Авторы Андрей Горяничев