Как отличить съедобные грибы от ядовитых: фото и главные признаки Оглавление Желчный гриб и белый гриб Бледная поганка и шампиньон Ложная лисичка и настоящая лисичка FAQ — частые вопросы Life.ru собрал главные пары «съедобный гриб — ядовитый двойник» с фото и точными признаками отличия для безопасной тихой охоты. 22165 22165 Как отличить съедобные грибы от ядовитых: фото, описания, главные различия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_Voitukovic, © Wikipedia / Lebrac

У популярных съедобных грибов часто есть опасные двойники. На фото они могут выглядеть почти одинаково, но в лесу решают детали: цвет пластинок, форма ножки, запах, вольва у основания и структура шляпки. Life.ru обновил гид по главным парам «съедобный гриб — ядовитый двойник», чтобы перед тихой охотой было проще понять, что класть в корзину, а что лучше оставить в лесу. Актуальный сезон и виды текущего месяца смотрите в грибном календаре августа на 2026 год .

Главное правило: если гриб вызывает сомнения, не берите его. Ни кипячение, ни жарка, ни «народные способы» проверки не делают опасный гриб безопасным.

Желчный гриб и белый гриб

Как выглядят ядовитые и съедобные белые грибы. Фото © Wikipedia / Björn S.... Bitter Bolete, © Wikipedia / Holger Krisp

Уровень опасности: несмертельно, но испортит блюдо.

Желчный гриб часто называют двойником белого гриба. Он не относится к смертельно ядовитым, но есть его не стоит: мякоть очень горькая, и один такой гриб может испортить кастрюлю супа или сковороду жареных грибов.

У белого гриба ножка плотная, светлая или буроватая, без темной грубой сетки. Трубчатый слой у молодых белых грибов светлый, затем становится желтоватым или оливковым. Мякоть на срезе обычно остается белой.

У желчного гриба на ножке часто заметен темный сетчатый рисунок. Трубчатый слой может иметь розоватый оттенок. На срезе мякоть иногда розовеет. Главный признак — сильная горечь, но пробовать сырой гриб на вкус новичкам не стоит. Лучше ориентироваться на внешний вид и не брать сомнительные экземпляры.

Еще один момент: желчный гриб часто выглядит слишком «идеальным». Его реже повреждают черви, поэтому крупный чистый «белый» без признаков порчи должен заставить присмотреться внимательнее.

Бледная поганка и шампиньон

Как отличить бледную поганку от съедобного шампиньона. Фото (с) Shutterstock / FOTODOM /Adrian_am13, Padodo

Уровень опасности: смертельно опасно.

Бледную поганку чаще всего путают с шампиньоном, зеленоватой сыроежкой и некоторыми светлыми пластинчатыми грибами. Ошибка здесь самая опасная: бледная поганка относится к смертельно ядовитым грибам.

Главное отличие — вольва, то есть мешочек у основания ножки. У бледной поганки ножка как будто выходит из белого чехла в земле. У шампиньона такого мешочка нет. Поэтому гриб нужно смотреть целиком, а не только по шляпке. Если срезать ножку высоко и не увидеть основание, можно пропустить главный признак.

Второй признак — цвет пластинок. У молодой бледной поганки они обычно белые и остаются светлыми. У шампиньона пластинки сначала розоватые, затем темнеют и становятся коричневыми. Если перед вами светлый «шампиньон» с белыми пластинками и утолщением у основания ножки, такой гриб лучше не трогать.

Третий признак — общий вид. У бледной поганки может быть зеленоватая, оливковая, желтоватая или почти белая шляпка, есть кольцо на ножке и аккуратная «классическая» форма. Именно из-за красивого внешнего вида ее и принимают за съедобный гриб.

Как отличить на фото: рядом должны быть видны основание ножки, пластинки и кольцо. Фото одной шляпки сверху для такой пары почти бесполезно. Если после еды появились тошнота, рвота или боль в животе, важно не терять время — коротко о том, что делать в первую очередь, в материале «Первая помощь при отравлении грибами» .

Ложная лисичка и настоящая лисичка

Лисички: как отличить ложную от съедобной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / godi photo

Уровень опасности: умеренно опасно.

Настоящая лисичка — один из самых узнаваемых грибов, но ее тоже путают с ложной лисичкой, или говорушкой оранжевой. Такая ошибка обычно не так опасна, как бледная поганка, но может привести к отравлению или сильному расстройству пищеварения.

У настоящей лисички цвет чаще ровный: от желтого до желто-оранжевого. Шляпка плавно переходит в ножку, форма неровная, края волнистые. Нижняя часть шляпки не состоит из настоящих тонких пластинок: там складки, которые спускаются на ножку.

У ложной лисички цвет обычно ярче: насыщенно-оранжевый, рыжеватый, иногда почти красноватый в центре. Шляпка часто выглядит более круглой и аккуратной, края тоньше. Снизу видны настоящие частые пластинки, которые легче отделяются от мякоти.

Как отличить ложную лисичку от лисички обыкновенной. Фото © Wikipedia / Bubulcus, © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslav Machacek

Запах тоже отличается. У настоящей лисички аромат приятный, грибной, иногда фруктовый. У ложной запах может быть слабым или неприятным. Мякоть настоящей лисички плотная и светлая, у ложной — более мягкая и рыхлая.

Галерина окаймлённая и съедобные грибы опята

Как выглядят настоящие опята и их ядовитые двойники. Фото © Wikipedia / Lebrac, © Shutterstock / FOTODOM / ConstansMe

Уровень опасности: смертельно опасно.

Галерина окаймлённая — один из самых опасных двойников летнего опёнка. Ее особенно важно знать тем, кто собирает мелкие древесные грибы. Внешне она может выглядеть скромно и не пугать, но относится к смертельно ядовитым грибам.

Летний опёнок обычно растет плотными группами на древесине. У него приятный грибной запах, медово-коричневая шляпка и заметная разница между верхней и нижней частью ножки. Ниже кольца ножка часто темнее, с чешуйками.

Галерина тоже растет на древесине, но часто выглядит менее «пучковой»: грибы могут стоять разреженно или небольшими группами. Это не абсолютный признак, поэтому по одному месту роста вывод делать нельзя. Важнее смотреть на ножку и пластинки.

У галерины пластинки со временем становятся ржаво-бурыми. Ножка тонкая, с кольцом или его следами, ниже кольца может быть белесый налет. Запах слабый, иногда мучнистый или затхлый. У летнего опёнка запах обычно приятнее, а ножка ниже кольца более темная и чешуйчатая.

Главный совет для новичков: если вы не умеете уверенно отличать летний опёнок от галерины, лучше не собирайте мелкие коричневые грибы на древесине. Это тот случай, когда осторожность важнее улова. Больше похожих опасных пар — в материале ядовитые двойники белых грибов, лисичек и опят .

FAQ — частые вопросы

Как быстро отличить ядовитый гриб от съедобного в лесу? Быстрого универсального признака нет. Нужно знать конкретный вид и его двойника: смотреть на основание ножки, пластинки, кольцо, цвет среза, запах и место роста. Если хотя бы один признак вызывает сомнение, гриб лучше не брать.

Какой гриб чаще всего путают с бледной поганкой? Бледную поганку часто путают с шампиньонами, зеленоватыми сыроежками и другими светлыми пластинчатыми грибами. Самый важный признак поганки — вольва, мешочек у основания ножки, и белые пластинки.

Может ли кипячение уничтожить яд в ядовитых грибах? Нет, рассчитывать на кипячение нельзя. Яды некоторых смертельно опасных грибов сохраняют токсичность после термической обработки. Если гриб ядовитый или неизвестный, его нельзя есть ни сырым, ни вареным, ни жареным.

Что делать, если гриб вызывает сомнения? Оставьте его в лесу. Не кладите сомнительный гриб в общую корзину, не пробуйте его на вкус и не проверяйте народными методами. При сборе грибов работает простое правило: не уверен — не бери.

Съедобные и ядовитые грибы на фото иногда отличаются заметно, но в лесу признаки могут быть смазаны дождем, возрастом гриба или плохим освещением. Поэтому не собирайте грибы по одному признаку — например, яркий цвет сам по себе ничего не доказывает: бледная поганка может выглядеть аккуратно и почти безобидно, а опасные древесные грибы — как обычные мелкие опята. Сравнивайте сразу несколько деталей: ножку, пластинки, основание, цвет среза, запах и место роста.

Самые опасные пары в этом обновлении — бледная поганка и шампиньон, галерина окаймленная и опёнок летний. Ошибка с ними может стоить жизни. Если после еды появились тошнота, рвота, боль в животе, слабость, потливость или другие тревожные симптомы, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Больше о том, какие грибы растут в конкретный месяц, — в материале «Грибной сезон в России: как устроен по месяцам» .

Авторы Дана Третьякова