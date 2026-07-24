Какие грибы собирать в августе 2026: календарь по периодам Оглавление Какие грибы пошли в августе 2026 Белый гриб Рыжики Грузди Волнушки Опята Грибной календарь на август по периодам Где искать грибы в августе Приметы и погода для тихой охоты Популярные вопросы Life.ru составил грибной календарь на август 2026 года — какие грибы пошли, пик сезона по периодам и как не спутать с двойниками. 24 июля, 06:01 Сбор грибов в августе 2026: что искать в последние дни лета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Август — один из самых урожайных месяцев для тихой охоты: в лесах одновременно встречаются белые грибы, подосиновики, лисички и первые осенние опята. Life.ru рассказывает, что искать в каждый период месяца и как не ошибиться с двойниками.

Какие грибы пошли в августе 2026

Какие грибы можно встретить в августе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PawelKacperek

Вот и наступил август — последний летний месяц. Но это не только повод для грусти, что тепло подходит к концу, но и веская причина почаще бывать в лесу: настало время для самой продуктивной тихой охоты. Август по праву считается одним из самых урожайных месяцев года, а значит можно отправиться на природу, подышать свежим воздухом и собрать большое лукошко самых разных грибов. Собрали для вас перечень с основными видами этого месяца, а также рассказали, где именно их искать и на какие признаки обращать внимание.

Если гриб вызывает хоть малейшие сомнения — в корзину его лучше не класть. Подробно о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых двойников, мы уже рассказывали в отдельном материале — «Съедобные грибы: фото, описание».

Белый гриб

Белые грибы и лисички в лесу в начале августа. Фото © «Шедеврум»

Продолжает идти и белый гриб — хотя он главный герой июля, в августе его тоже часто можно встретить в лесах. Он довольно крепкий, с толстой ножкой со светлой сеточкой. Шляпка от светло-коричневой до тёмно-бурой, у молодых грибов полушаровидная, позже становится похожей на подушку. Мякоть плотная, белая и не меняет цвет на срезе — это главный маркер съедобности. Встречаются эти богатыри в хвойных и смешанных лесах, особенно рядом с елями и соснами, а также в старых дубравах. Часто растёт не прямо под деревом, а на опушках, полянках и по краям просек, где есть рассеянный свет и умеренная влажность.

Рыжики

Рыжики в сосновом лесу в середине августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Helissa Grundemann

Шляпка рыжика окрашена в тёплые оттенки от морковно-оранжевого до медно-рыжего, часто с концентрическими кругами, у молодых грибов подогнута по краю. На изломе выделяется ярко-оранжевый млечный сок, который на воздухе зеленеет. Мякоть плотная, ломкая. Рыжики — спутники хвойных лесов: ищите их в молодых сосновых и еловых посадках, на опушках и песчаных полянках со мхом и опавшей хвоей — в лиственных лесах их не найти.

Грузди

Грузди в конце августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tintila Corina

На груздь можно выходить примерно с середины месяца. Перед засолкой его нужно вымачивать: при надрезе выделяется белый млечный сок с резким горьким вкусом. Шляпка широкая, воронкообразная, с подвёрнутыми краями, поверхность влажная, слегка липкая, окраска от молочно-белой до кремовой. Ножка плотная, короткая. Растёт в берёзовых и смешанных лесах, часто под листвой и мхом, всегда группами.

Волнушки

Волнушки — еще одни грибы августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karachev Yuriy

Волнушка — ещё один условно-съедобный гриб августа, её тоже вымачивают 2–3 дня и отваривают, чтобы убрать горький млечный сок. Шляпка сперва выпуклая, затем воронковидная, с «бахромой» по краю, кожица в сырую погоду слизистая, покрыта ворсинками. Окраска от бледно-розовой до желтовато-оранжевой. Растёт в берёзовых рощах, на опушках и полянах — образует симбиоз с берёзой.

Опята

Опята в лесу в августе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DinkeyDoodle

В августе встречаются сразу две волны опят — летние и первые осенние. У съедобных опят полушаровидная шляпка медово-коричневого или золотисто-охристого цвета, на ножке — тонкое плёнчатое кольцо. Пластинки светлые, резко не темнеют. Растут на пнях, поваленных стволах и корнях старых деревьев. В начале месяца чаще идут летние опята, к концу августа подтягиваются осенние — на вырубках и в старых парках, где много мёртвой древесины.

Грибной календарь на август по периодам

Таблица сбора грибов в августе 2026 по периодам. Инфографика Life.ru

Коротко по периодам:

Начало августа (1–10): белые, подосиновики, лисички, подберёзовики, маслята

белые, подосиновики, лисички, подберёзовики, маслята Середина августа (11–20): + рыжики, волнушки, грузди

+ рыжики, волнушки, грузди Конец августа (21–31): + первые опята

Мы собрали наглядную таблицу, чтобы было проще сориентироваться, за какими грибами и куда идти в разные периоды августа. Но так или иначе грибная волна зависит от погоды и местности, а любые сомнения в съедобности — повод гриб не брать. Избегайте сбора возле трасс и в черте города: грибы накапливают вредные вещества. Удачной и безопасной тихой охоты!

Где искать грибы в августе

Август — очень урожайный месяц: грибы в августе в средней полосе России встречаются практически по всем направлениям, но конкретное обилие всё же зависит от местности и погоды. Life.ru выяснил, куда в Подмосковье выходить на тихую охоту, — подробности в материале «Где собирать: Подмосковье»

Приметы и погода для тихой охоты

Чтобы удачно «поохотиться», стоит учесть и погоду, и народные приметы. Идеальные условия складываются после умеренных дождей — в лес лучше отправляться через 2–3 дня после осадков. Особенно благоприятен контраст температур: тёплые дни и прохладные ночи стимулируют грибницу.

Утренний туман над лесом говорит о высокой влажности — значит, велика вероятность найти свежие грибы. Если с осины летит пух, скорее всего, уже пошли подосиновики. Цветение вереска нередко сигналит, что пора искать рыжики, а отяжелевшие метёлки овса подсказывают, что скоро пойдут осенние опята.

Но приметы — лишь ориентиры: главный критерий — реальная погода и состояние леса. Лучшее время для сбора — раннее утро, когда грибы упругие, а роса делает их заметнее. В пасмурную нежаркую погоду можно поохотиться и днём.

Популярные вопросы

Какие грибы можно собирать в августе 2026 года?

В августе идут белые, подосиновики, лисички, подберёзовики, маслята, рыжики, грузди, волнушки и первые осенние опята.

Когда в августе начинается пик грибного сезона?

Чаще всего грибной пик в августе приходится на вторую половину месяца.

Появляются ли опята в августе или только в сентябре?

Первые осенние опята могут пойти уже в конце августа, но основной сезон — сентябрь.

Как отличить съедобный гриб от ядовитого двойника?

Универсального ответа нет — у каждого гриба свои отличия от опасных двойников, подробно мы разбирали их в материале «Ядовитые грибы: двойники». Например, у съедобных опят есть тонкое кольцо на ножке, а у ложных его нет; у белого гриба ножка со светлой сеточкой, а у сатанинского гриба мякоть на срезе быстро синеет. Но если гриб вызывает хоть малейшие сомнения — брать его не стоит.

Авторы Кирилл Золотарев