Грибной календарь 2026: большой гид с картинками по грибам, которые растут в июне Оглавление Грибной сезон 2026: что известно о первой летней волне Какие грибы собирать в июне 2026: полный гид по съедобным грибам Белый гриб: где растёт, как выглядит, как готовить Подберёзовики и подосиновики: где искать и как готовить Маслята: где растут и как выглядят Лисички: когда появляются в лесах Сыроежки: где растут, как выглядят, как готовить Летние опята: когда можно собирать Шампиньоны, дождевики, вешенки и другие виды Ядовитые двойники: как не ошибиться и не попасть в больницу Где собирать грибы в Подмосковье в июне 2026: карта грибных мест Практические советы для грибника: как собирать, что надеть, куда идти Грибной календарь 2026: какие грибы собирать в июне в Подмосковье и средней полосе, где искать урожай и как отличить съедобные виды от ядовитых двойников. 29 мая, 13:30 Грибной календарь 2026: полный гид по тихой охоте в июне 2026. Какие грибы собирать, где найти и какие есть опасности? Обложка © Chat GPT

Несмотря на то что массовая тихая охота начинается где-то с середины лета, июнь тоже может стать месяцем хорошего улова для опытных грибников. В начале июня уже идут летние опята, маслята, подберёзовики и другие известные грибы. А уже к концу месяца появляются белые грибы и подосиновики. Life.ru рассказывает, где собирать грибы в июне, какие бывают риски и правила для грибников летом 2026!

Грибной сезон 2026: что известно о первой летней волне

Стоит начать с того, что первая волна грибов зависит от трёх факторов: влаги в почве, прогрева лесной подстилки и соотношения дождливых дней к сухим и солнечным. В 2026 году после снежной зимы в Московском регионе почва получила хороший запас влаги, что значительно повышает шансы на активный рост грибниц. Более того, в сочетании с довольно устойчивым теплом, которое пришло к нам в середине мая, вероятность появления «грибного бума» высока.

Однако погодному прогнозу свойственно меняться. Недавно Life.ru рассказывал о том, что в Москве и Подмосковье температура упала аж до 0°C! Тем не менее прогнозы на начало июня пока стабильные: ожидаем температуру теплее нормы на 1–2 °C, со средней дневной около +20…+24 °C и кратковременными дождями в середине месяца. Хорошая новость в том, что для грибов это идеальный сценарий. Так какие же грибы растут в июне?

Какие грибы собирать в июне 2026: полный гид по съедобным грибам

В июне в Подмосковье и средней полосе можно искать белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки и первые летние опята. Также в июне иногда попадаются белые, подберёзовики, подосиновики, шампиньоны и сыроежки, а массовый рост многих видов чаще приходится на более позднее лето. Для вашего удобства мы собрали полный список съедобных грибов в табличку выше. Сделайте скриншот или сохраните статью в закладки, чтобы не потерять важную информацию. Давайте подробнее разберём каждый гриб из списка?

Белый гриб: где растёт, как выглядит, как готовить

Белый гриб считается самым главным трофеем летнего леса. У него крупная мясистая шляпка, обычно коричневая или охристая, толстая светлая ножка и плотная мякоть, которая на срезе не синеет. Запах у белого гриба яркий, «лесной», особенно заметный при жарке и сушке. Искать белые грибы в июне лучше в хорошо прогреваемых местах рядом с елями, соснами и берёзами. Они часто прячутся среди мха, папоротника, вереска и высокой травы. В кулинарии белый гриб универсален: его жарят, варят, сушат, замораживают, добавляют в супы, соусы и начинки.

Подберёзовики и подосиновики: где искать и как готовить

Подберёзовик чаще встречается в берёзовых рощах и смешанных лесах. Его легко узнать по серой, бурой или коричневой шляпке и тонкой цилиндрической ножке с тёмными чешуйками. Мякоть на срезе может слегка розоветь, но обычно не синеет. А подосиновик выглядит крепче и ярче. У него красная, оранжевая или кирпичная шляпка, плотная ножка с тёмными чешуйками и мякоть, которая быстро синеет, а затем темнеет. Растёт он не только под осинами: красноголовики встречаются в лиственных и смешанных лесах, березняках и дубравах.

Маслята: где растут и как выглядят

Маслята можно узнать по коричневой слизистой шляпке и губчатому нижнему слою. После дождей они могут появляться быстро и расти группами, особенно в молодых сосняках. Эти грибы хороши для маринования, жарки и супов. Молодые плотные экземпляры лучше брать целиком, а крупные разрезать и внимательно проверять на червивость.

Лисички: когда появляются в лесах

Лисички отличаются ярко-жёлтым цветом, воронковидной формой и плотной мякотью. У настоящей лисички складки под шляпкой плавно переходят на ножку, а не выглядят как отдельные тонкие пластинки. Аромат у неё фруктовый, слегка абрикосовый. Искать лисички стоит в хвойных и смешанных лесах, особенно на мшистых участках и рядом с лесными тропинками. Они хороши в жарке со сметаной, подходят для маринования и засолки.

Сыроежки: где растут, как выглядят, как готовить

Сыроежки появляются рано и встречаются почти в любых лесах. Их шляпки бывают зелёными, жёлтыми, красными, пурпурными и фиолетовыми, а мякоть обычно белая и ломкая. Ножка у сыроежки белая, ровная. Главная опасность — это сходство некоторых светлых и зеленоватых сыроежек с бледной поганкой. У сыроежки нет «юбочки» на ножке и нет мешочка-вольвы у основания. У бледной поганки, наоборот, есть плёнчатое кольцо и клубневидное основание в вольве. Роспотребнадзор предупреждает: этот гриб смертельно опасен, его часто путают с сыроежками и шампиньонами.

Летние опята: когда можно собирать

Летние опята растут на пнях, валежнике, древесном опаде и у оснований ослабленных деревьев. У них желтовато-коричневая шляпка, тонкая ножка и плёнчатое кольцо. В сырую погоду шляпка темнеет, в сухую становится светлее. Перед приготовлением опята нужно отварить, затем их можно жарить, мариновать или солить. Для новичков очень важно не собирать грибы, похожие на опята. Если вы не уверены, то не срезайте незнакомый гриб, поскольку среди двойников встречаются ложные опята и галерина окаймлённая — крайне опасный древесный гриб.

Шампиньоны, дождевики, вешенки и другие виды

Шампиньоны в июне растут на лугах, полянах, пастбищах и в траве. У молодых грибов шляпка белая и полушаровидная, пластинки розовые, затем темнеют до коричневых. Будьте внимательны, белые пластинки у взрослого «шампиньона» — это тревожный признак, такой гриб лучше не брать. Дождевики съедобны только молодыми, пока мякоть внутри абсолютно белая и плотная. Если она желтеет, буреет или превращается в порошок, гриб перезрел. Вешенки ищут на древесине, а серо-жёлтый трутовик собирают только молодым, мягким и сочным. Старые плодовые тела жёсткие и тяжёлые для пищеварения.

Рядовки и мокрухи в июне лучше оставлять опытным грибникам. Среди рядовок есть съедобные и несъедобные виды, а мокрухи издалека можно спутать с маслятами. Для начинающего безопаснее ограничиться 3–5 хорошо знакомыми грибами. Какие ещё опасные экземпляры можно найти в июне? Life.ru собрал подробный гид по ядовитым грибам. Уделите особое внимание следующему блоку, чтобы обезопасить себя и близких.

Ядовитые двойники: как не ошибиться и не попасть в больницу

Многие ядовитые виды не имеют неприятного запаха и не выглядят «страшно», поэтому собирать нужно только те грибы, в которых вы уверены, а принесённый урожай следует разобрать в день сбора. В таблице выше мы собрали полный список ядовитых грибов. Однако особое внимание стоит уделить строчкам. Они чаще относятся к весенним грибам, но в прохладных местах и при сдвинутом сезоне могут попадаться и в начале лета. При отравлении строчками основным токсином является гиромитрин и его более токсичные метаболиты; неправильная обработка таких грибов может привести к тяжёлому отравлению. Кстати, подробнее о строчках мы рассказали в весеннем гиде для грибников.

Где собирать грибы в Подмосковье в июне 2026: карта грибных мест

Самыми урожайными грибными направлениями в Подмосковье считаются юг области — от Серпухова, включая район Приокско-Террасного заповедника и дальше, — и западное направление, начиная от Звенигорода. Здесь много широколиственных деревьев, прежде всего липы и дубы, а в сочетании с сосной такие леса дают один из лучших грибных результатов в регионе. Именно в этих местах грибы обычно появляются раньше и растут особенно активно.

Восточное направление, где преобладают Мещёрские болота и низменности, в целом менее перспективно для грибников. Однако благодаря сосновым лесам там нередко бывают хорошие урожаи маслят. На севере области, в районе Дубны и окрестностей, почти каждый год хорошо растут лисички.

Подосиновики, подберёзовики и моховики встречаются по Московской области довольно равномерно. А вот за белыми грибами лучше отправляться на запад и юг: именно эти направления считаются наиболее удачными и перспективными для тех, кто охотится за боровиками.

Практические советы для грибника: как собирать, что надеть, куда идти

Подготовка начинается не с корзины, а с точно продуманного маршрута. Сообщите близким, куда идёте, зарядите телефон, скачайте офлайн-карту, возьмите воду, перекус, нож, салфетки, репеллент, небольшой пакет для мусора и аптечку. Одежда должна закрывать руки и ноги, а обувь — быть непромокаемой и устойчивой.

Корзина лучше пакета. В полиэтилене грибы мнутся, нагреваются и быстрее портятся. Официальные рекомендации также советуют не собирать грибы в вёдра, пакеты и мешки, не брать старые, червивые и неизвестные экземпляры, не пробовать грибы во время сбора и не хранить урожай в тепле.

Также важно не разрушать лесную подстилку, не разрывать мох и не оставлять после себя мусор. Если гриб нужен для проверки вида, его лучше извлечь с целой ножкой: основание помогает отличить съедобный гриб от опасного двойника.

Помните, что удачная тихая охота начинается с осторожности. Выбирайте чистые леса вдали от дорог, берите только знакомые грибы, проверяйте ножку и основание, не смешивайте сомнительные находки с урожаем и перерабатывайте грибы в день сбора.

