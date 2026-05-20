Забудьте о тле и муравьях в саду: надёжные и проверенные способы против вредителей Оглавление Почему нельзя бороться только с тлёй — опасный симбиоз Как понять, что на растениях появились тля и муравьи Топ физических барьеров против муравьёв Ловчий пояс с дёгтем Ловчий пояс из двустороннего скотча Смыв водой Биологическое оружие: божьи коровки и златоглазки 10 растений, которые отпугивают тлю и муравьев Бархатцы Календула Мята болотная (перечная) Чеснок Укроп Петрушка Лаванда Пижма Настурция Базилик Народные средства от тли — проверенные рецепты с пропорциями Зольно-мыльный раствор — основное средство Чесночный и луковый настои Нашатырный спирт — от муравьёв и тли Дёготь, корица, уксус, сода Лучшие препараты от тли и муравьёв в 2026 году «Фитоверм» (действующее вещество — аверсектин С) «Искра Био» на основе пиретринов «Танрек» — аналог «Актары» «Карбофос» и «Актеллик» Профилактика: как сделать участок неудобным для вредителей Часто задаваемые вопросы (FAQ) Почему нельзя использовать один и тот же препарат несколько раз подряд? Безопасны ли народные средства для пчёл и домашних животных? Сколько раз нужно опрыскивать растения народными средствами? Помогает ли зола, если просто рассыпать её под деревом? Какой самый быстрый способ избавиться от муравейника на участке? Можно ли есть плоды с дерева, обработанного инсектицидом? Заключение 20 мая, 07:47

Тля и муравьи — неразлучная пара вредителей, которая каждый сезон атакует сады и огороды по всей России. Самый эффективный подход уничтожения этих паразитов — комплексный: одновременно уничтожить тлю на растениях и отрезать муравьям доступ к кроне с помощью физических барьеров.

Быстрее всего справляются химические инсектициды, но и проверенные народные рецепты — зольно-мыльный раствор, настой чеснока, нашатырный спирт — дают хороший результат при правильном применении. В этом гиде — все методы борьбы с вредителями вашего сада и огорода.

Почему нельзя бороться только с тлёй — опасный симбиоз

Муравьи и тля живут в тесном симбиозе, который делает борьбу с каждым из них по отдельности практически бессмысленной. Тля выделяет сладкую жидкость — падь, или медвяную росу, — и муравьи «доят» её, поглаживая усиками. Взамен они охраняют колонии тли от божьих коровок и златоглазок, а при угрозе переносят тлю на свежие, незараженные побеги.

Именно поэтому, если вы обработаете дерево инсектицидом и уничтожите всю тлю, но не тронете муравейник, уже через несколько дней муравьи притащат новую колонию с соседнего куста. Правило одно: сначала поставить барьер для муравьёв на стволе, затем уничтожить тлю на листьях. Только такой комплексный подход даёт долгосрочный результат.

Как понять, что на растениях появились тля и муравьи

Определить заражение несложно — симптомы заметны невооружённым глазом. Первый признак — скрученные, деформированные верхушки молодых побегов: тля предпочитает нежные ткани, где сок особенно сладкий. На нижней стороне листьев появляются плотные колонии — зелёные, чёрные или серые насекомые размером 1–3 мм.

Второй явный признак — липкий блестящий налёт на листьях и побегах. Это и есть медвяная роса, которую выделяет тля. На ней охотно развивается сажистый гриб, покрывающий листья чёрным налётом и нарушающий фотосинтез. Если одновременно вы замечаете скопление муравьёв на стволах и у основания растений, а рядом виден муравейник — это сигнал к немедленным действиям.

Топ физических барьеров против муравьёв

Физические методы не уничтожают тлю напрямую, но разрывают цепочку симбиоза: муравьи лишаются доступа к кроне и перестают охранять и переносить колонии вредителя.

Ловчий пояс с литолом — самый надёжный вариант на весь сезон. На ствол дерева наматывают слой спанбонда шириной 10–15 см, поверх него — полосу вспененного полиэтилена, а затем наносят автомобильную смазку Литол-24. Она не высыхает и не смывается дождём, муравьи физически не могут преодолеть липкий барьер. Меняйте смазку раз в 3–4 недели.

Ловчий пояс с дёгтем

Ткань или плотную бумагу пропитывают берёзовым дёгтем и обматывают ствол на высоте 30–40 см от земли. Резкий запах отпугивает муравьёв, а поверхность не позволяет им карабкаться выше. Важно: дёготь нельзя наносить непосредственно на кору — он вызывает химический ожог. Меняйте повязку каждые 10–14 дней.

Ловчий пояс из двустороннего скотча

Простой и доступный метод, подходящий для молодых деревьев. Оберните ствол липкой лентой наружу в несколько слоёв. Недостаток — скотч быстро забивается пылью, листьями и насекомыми, поэтому его нужно менять каждые 5–7 дней.

Смыв водой

Сильная струя из шланга сбивает тлю с листьев и побегов. Метод подходит для невысоких кустарников и молодых деревьев. Он не уничтожает яйца и не действует на скрытые колонии, поэтому требует повторения каждые 3–4 дня.

Посыпка золой и корицей вокруг ствола нарушает ориентацию муравьёв и раздражает их покровы. Насыпьте широкий пояс молотой корицы или древесной золы диаметром 20–30 см у основания каждого дерева. После дождя посыпку обновляют.

Биологическое оружие: божьи коровки и златоглазки

Естественные враги тли способны контролировать численность вредителя без единого грамма химии. Одна личинка божьей коровки уничтожает за день от 80 до 100 особей тли, а взрослое насекомое — ещё больше. Златоглазки (их личинок называют «тлёвыми львами») специализируются именно на тле и тоже весьма эффективны.

Чтобы привлечь этих насекомых на участок, высаживайте растения-нектароносы: укроп, петрушку, тысячелистник, пижму, гречиху, фацелию. Они обеспечивают полезных насекомых нектаром и пыльцой, а те остаются зимовать на участке.

В 2026 году энтомофагов — яйца и личинок златоглазок, коконы афидиуса (паразитоида тли) — можно заказать в специализированных интернет-магазинах биологической защиты растений: «БиоАгро», «Биозащита», «Агробиотехнология». Норма выпуска — по инструкции производителя, обычно 5–10 особей на 1 кв. м пораженной культуры.

Не забывайте о птицах. Синицы, воробьи, скворцы активно поедают тлю и муравьев. Развешивайте скворечники и синичники в феврале-марте, до начала сезона.

10 растений, которые отпугивают тлю и муравьев

Фитонциды и эфирные масла некоторых растений действуют как природные репелленты — насекомые обходят их стороной. Высаживайте их рядом с уязвимыми культурами: розами, молодыми плодовыми деревьями, томатами, перцами.

Бархатцы

Бархатцы (тагетес) — один из самых эффективных природных репеллентов на дачном участке. Их корни и листья выделяют в почву и воздух альфа-терпинен и другие фитонциды, которые отпугивают тлю, белокрылку и нематод. Высаживайте бархатцы бордюром вокруг грядок, у основания роз и плодовых деревьев — с шагом 20–25 см.

Календула

Календула работает в паре с бархатцами и усиливает их эффект. Эфирные масла в её цветках и листьях отпугивают тлю и одновременно привлекают божьих коровок и златоглазок — главных природных врагов вредителя.

Мята болотная (перечная)

Муравьи не переносят резкий ментоловый запах мяты и обходят её стороной. Высаживайте кусты мяты у основания деревьев и по периметру грядок с интервалом 40–50 см. Учитывайте, что мята быстро разрастается — лучше держать её в ограничителях или горшках, вкопанных в землю.

Чеснок

Летучие серосодержащие соединения чеснока — аллицин и диаллилдисульфид — токсичны для тли при прямом контакте и отпугивают её на расстоянии. Высаживайте чеснок рядом с розами, смородиной и плодовыми деревьями. Дополнительный бонус: чеснок защищает от тли не только в живом виде, но и в виде настоя для опрыскивания.

Укроп

Укроп в стадии цветения — мощный аттрактант для полезных насекомых: наездников, афидиусов, златоглазок, которые питаются тлёй. Оставляйте несколько кустов укропа цвести между грядками — они превратят ваш огород в охотничьи угодья для естественных врагов тли.

Петрушка

Петрушка, как и укроп, в период цветения привлекает хищных насекомых-энтомофагов. Кроме того, её фитонциды слегка отпугивают тлю от соседних культур. Высаживайте петрушку рядом с розами, томатами и перцами.

Лаванда

Лаванда содержит линалоол и камфору — вещества, которые муравьи стараются избегать. Её плотные кусты, высаженные вдоль дорожек и у основания деревьев, создают ароматный барьер. Дополнительный плюс — лаванда привлекает пчёл и шмелей, что улучшает опыление в саду.

Пижма

Пижма содержит туйон — сильнодействующее эфирное масло, которое отпугивает многих вредителей, включая тлю, муравьёв, колорадского жука и капустную белянку. Высаживайте пижму по периметру участка и между плодовыми деревьями. Срезанные ветки пижмы можно раскладывать прямо под растениями — они сохраняют запах несколько дней.

Настурция

Настурция работает как растение-приманка: тля предпочитает её нежные сочные побеги всем остальным культурам. Высадите настурцию рядом с розами или смородиной — вредитель сконцентрируется на ней, оставив в покое основные растения. После заражения настурцию срезают и уничтожают вместе с колонией тли.

Базилик

Базилик выделяет эфирные масла — эстрагол и эвгенол — с резким пряным ароматом, который тля и белокрылка не переносят. Высаживайте базилик между томатами и перцами: он защищает соседей от тли и одновременно улучшает их вкус. В отличие от мяты, базилик компактен и не разрастается бесконтрольно.

Народные средства от тли — проверенные рецепты с пропорциями

Зольно-мыльный раствор — основное средство

Это самое популярное и доступное средство от тли. Насыпьте 2–3 стакана (400–500 г) просеянной древесной золы в ведро, залейте 10 литрами горячей воды и настаивайте 2 суток, периодически помешивая. Процедите, добавьте 40–50 г натёртого хозяйственного мыла (или 2 ст. ложки жидкого мыла). Мыло помогает раствору прилипнуть к листьям и усиливает эффект золы.

Опрыскивайте растения раз в 7–10 дней, тщательно смачивая нижнюю сторону листьев. Курс — 3–4 обработки. Зола создаёт щёлочную среду, которую тля не переносит, а мыло разрушает её восковое покрытие на листьях.

Чесночный и луковый настои

Чесночный настой готовят так: 200 г измельчённого чеснока (можно пропустить через мясорубку) залить 10 л воды и настоять 2–3 часа. Процедить и сразу опрыскать растения. Хранить настой нельзя — фитонциды быстро испаряются. Повторяйте обработку раз в 5–7 дней.

Луковый настой: 200 г луковой шелухи залить 10 л тёплой воды, настоять 3–4 дня, процедить. Добавьте 30–40 г мыла для лучшего прилипания. Опрыскивайте листья и побеги раз в неделю.

Нашатырный спирт — от муравьёв и тли

Нашатырный спирт — одно из самых эффективных народных средств двойного действия: уничтожает тлю и отпугивает муравьев. Для опрыскивания растений разведите 50 мл 10%-го нашатыря в 10 л воды, добавьте 2 ст. ложки жидкого мыла. Опрыскивайте утром или вечером, когда нет солнца, раз в 7–10 дней.

Для борьбы с муравейником: 50 мл нашатыря разведите в 10 л воды и обильно полейте гнездо и все муравьиные дорожки. Повторите 2–3 раза с интервалом в 3 дня. Аммиак разрушает химические метки, по которым муравьи ориентируются, и они покидают обработанную территорию.

Дёготь, корица, уксус, сода

Дёготь используется для ловчих поясов (см. выше) и как добавка в поливной раствор: 1 ст. ложка берёзового дёгтя на 10 л воды — полив почвы вокруг ствола отпугивает муравьев. Корица — насыпьте молотую корицу по муравьиным дорожкам и вокруг стволов; обновляйте после дождя. Уксусный раствор: 1 ст. ложка столового уксуса 9% на 1 л воды — опрыскивание листьев при лёгком заражении тлёй; не применяйте в жару. Содо-мыльный раствор: 4 ст. ложки пищевой соды + 2 ст. ложки жидкого мыла на 10 л воды — опрыскивание раз в 7 дней; сода нарушает кислотно-щёлочной баланс на поверхности листьев, тля погибает.

Лучшие препараты от тли и муравьёв в 2026 году

При массовом поражении химические инсектициды — самый быстрый способ остановить распространение тли. Выбирайте препарат в зависимости от культуры и степени заражения.

«Фитоверм» (действующее вещество — аверсектин С)

Биологический инсектицид, разрешённый на всех культурах, в том числе в период вегетации. Малотоксичен для человека и домашних животных. Норма расхода: 2 мл на 1 л воды, опрыскивание раз в 7–10 дней, 2–3 обработки. Срок ожидания — 2–3 дня.

«Искра Био» на основе пиретринов

Мягко действующий препарат для овощей, фруктов и цветов. «Искра Золотая» содержит имидаклоприд — более длительная защита до 3–4 недель. «Актара» — системный инсектицид, впитывается в ткани растения и действует при высасывании сока. Норма: 1–1,4 г на 10 л воды. Защищает до 4–6 недель. Не применяйте в период цветения — токсична для пчёл.

«Танрек» — аналог «Актары»

Удобен в применении, хорошо работает против тли, белокрылки и трипсов. Препарат «Корадо» эффективен при внесении в почву: системное вещество поглощается корнями и поступает во все ткани растения. Подходит для томатов, огурцов, картофеля. «Биотлин» на основе имидаклоприда — длительная защита, применяется методом опрыскивания. «Алатар» — комбинированный контактно-кишечный препарат широкого спектра, один из самых доступных по цене.

«Карбофос» и «Актеллик»

Фосфорорганические инсектициды, высокоэффективные, но более токсичные. Применяйте только при сильном заражении, строго соблюдая меры защиты. Срок действия — 20–30 дней.

Главное правило химической обработки: не применяйте системные инсектициды в период цветения (гибель пчёл-опылителей) и за 20–30 дней до сбора урожая. Чередуйте препараты с разными действующими веществами — это предотвращает выработку резистентности у вредителей.

Профилактика: как сделать участок неудобным для вредителей

Комплексная профилактика снижает риск заражения в разы и избавляет от необходимости экстренной обработки химией. Начинайте её ещё осенью: уберите с участка все растительные остатки, сухую листву и опавшие плоды — там зимуют яйца тли. Перекопайте почву приствольных кругов на глубину 15–20 см, чтобы уничтожить зимующих насекомых и личинок.

Ранней весной, до распускания почек, побелите стволы деревьев раствором извести с добавлением медного купороса (100 г купороса на 10 л известкового молока). Побелка уничтожает яйца тли, отложенные в трещинах коры, и затрудняет подъём муравьёв по стволу. Установите ловчие пояса с литолом в апреле, до начала активности муравьёв.

Не перекармливайте растения азотными удобрениями: избыток азота стимулирует рост нежных сочных побегов, которые особенно привлекают тлю. Соблюдайте баланс: азот — для роста, фосфор и калий — для укрепления тканей и иммунитета растений. Проводите санитарную обрезку: удаляйте загущающие ветви, сухие и повреждённые побеги.

Осматривайте растения не реже одного раза в 3 дня, особенно в мае–июле, когда активность вредителей максимальна. Обращайте особое внимание на молодые побеги и нижнюю сторону листьев.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему нельзя использовать один и тот же препарат несколько раз подряд?

При повторном применении одного инсектицида у тли вырабатывается резистентность — устойчивость к действующему веществу. Уже через 2–3 поколения (а тля размножается быстро) препарат перестаёт работать. Чередуйте препараты с разными активными веществами: например, после имидаклоприда применяйте аверсектин или пиретроиды.

Безопасны ли народные средства для пчёл и домашних животных?

Большинство народных средств (зольно-мыльный раствор, чесночный настой, луковый настой) безопасны для пчёл после высыхания — это занимает 2–3 часа. Обрабатывайте растения ранним утром или вечером, когда пчёлы не летают. Нашатырный спирт в рекомендованных концентрациях не опасен для домашних животных, однако не допускайте, чтобы кошки и собаки облизывали обработанные листья до высыхания.

Сколько раз нужно опрыскивать растения народными средствами?

Народные средства действуют короче, чем химические, и смываются дождём. Оптимальный режим: опрыскивание раз в 7–10 дней, курс из 3–5 обработок. После каждого дождя повторяйте процедуру. При сильном заражении первые 2 обработки делайте с интервалом 5 дней.

Помогает ли зола, если просто рассыпать её под деревом?

Зола, рассыпанная у основания ствола, слегка затрудняет движение муравьёв и создаёт щелочную среду в верхнем слое почвы. Однако как самостоятельный метод борьбы с тлёй это малоэффективно. Зола работает именно в составе зольно-мыльного раствора для опрыскивания листьев.

Какой самый быстрый способ избавиться от муравейника на участке?

Самый быстрый — полить муравейник кипятком (3–5 литров) или раствором нашатырного спирта (50 мл на 10 л воды). Для уничтожения матки используйте приманки с борной кислотой: 1 ч. ложка борной кислоты + 4 ч. ложки сахара + 1 ч. ложка воды, перемешать до растворения, разложить маленькими порциями рядом с муравьиными дорожками. Рабочие муравьи несут отраву в гнездо, матка погибает через 3–7 дней.

Можно ли есть плоды с дерева, обработанного инсектицидом?

Да, но только после истечения срока ожидания, указанного на упаковке препарата. Для «Фитоверма» это 2–3 дня, для «Актары» — 14–20 дней, для «Карбофоса» — 20–30 дней. Перед употреблением плоды тщательно мойте под проточной водой. Никогда не применяйте системные инсектициды в период созревания урожая.

Заключение

Как избавиться от тли и муравьёв в саду надежно и надолго — вопрос комплексного подхода, а не одного волшебного средства. Установите ловчие пояса с литолом ранней весной, до начала активности муравьёв. Одновременно обработайте растения зольно-мыльным раствором или одним из современных инсектицидов — «Фитовермом» или «Актарой». Высадите бархатцы, мяту и календулу рядом с уязвимыми культурами, создайте условия для жизни божьих коровок и птиц на участке. Регулярный осмотр раз в 3 дня и своевременная профилактика — и тля с муравьями перестанут быть вашей проблемой уже в этом сезоне.

Авторы Анна Розанова