Посадка роз весной 2026: сроки, правила и лунный календарь для прекрасного цветения Оглавление Сроки посадки роз весной 2026 по регионам Благоприятные дни для посадки роз по лунному календарю 2026 Как выбрать саженец розы для весенней посадки Пошаговая инструкция посадки роз в открытый грунт Уход за розами после весенней посадки: обязательные действия Часто задаваемые вопросы Можно ли сажать розы в пасмурную погоду? Нужно ли удалять бутоны в первый год после посадки? Как защитить розы от заморозков после посадки? Заключение: чек-лист Когда сажать розы весной 2026? Сроки по регионам, пошаговая инструкция, благоприятные дни по лунному календарю и уход после посадки. Вырастите королеву цветов! 2 мая, 07:01

Посадка роз весной — это всегда очень трудный процесс, даже для опытного садовода. Именно поэтому мы создали для вас статью, в которой расскажем о сроках посадки роз в апреле-мае, в зависимости от региона, о благоприятных днях по лунному календарю, как выбрать хороший саженец для посадки, как ухаживать за розами и даже составим подробный чек-лист. Ведь от правильного выбора сроков, подготовки саженца и соблюдения технологии посадки зависит приживаемость растения и его дальнейшее цветение.

Сроки посадки роз весной 2026 по регионам

Главным фактором для посадки роз весной является готовность почвы. На глубине 30 см почва должна быть прогрета до +10 градусов. Также важно, чтобы миновала угроза возвратных заморозков.

Для разных регионов сроки посадки будут немного отличаться, так как почва прогревается везде по разному.

Примерные сроки по регионам:

Средняя полоса — конец апреля – май;

Подмосковье — конец мая;

Урал — конец мая;

Сибирь — конец апреля – май;

Дальний Восток — конец апреля – май;

Европейский Север — май;

Южные регионы — март-апрель;

Калининград — май.

День для посадки выбирайте сухой или пасмурный, безветренный и тёплый. Сажайте лучше всего во второй половине дня, после 16:00.

Благоприятные дни для посадки роз по лунному календарю 2026

Согласно лунному календарю, розы — цветочные культуры, которые часто высаживают на растущей Луне, когда активнее развивается надземная часть растения. В 2026 году благоприятные дни для посадки роз:

Апрель: 4–8, 14–15, 18–19, 20–22 апреля.

Май: 4–7, 10–13, 19–21, 24–27 мая.

Неблагоприятные дни — новолуние (16–17 апреля, 1–3 мая) и полнолуние (2–3 апреля, 30–31 мая). Однако стоит помнить, что лунный календарь — это ориентир, а на результат также влияют климат, почва и уход за растениями.

Как выбрать саженец розы для весенней посадки

От качества саженца зависит не только его приживаемость, но и устойчивость к болезням, морозам и внешнему стрессу.

Как выбрать саженец розы — признаки здорового. Фото © Freepik

При выборе саженца обратите внимание на следующие детали:

Корни. У здорового саженца они гибкие, тёмно-коричневые, без гнили, плесени или повреждений. У саженцев с открытой корневой системой (ОКС) корни должны быть хорошо развитыми, не укороченными до минимума. У растений с закрытой корневой системой (ЗКС) корни должны оплетать весь земляной ком.

У здорового саженца они гибкие, тёмно-коричневые, без гнили, плесени или повреждений. У саженцев с открытой корневой системой (ОКС) корни должны быть хорошо развитыми, не укороченными до минимума. У растений с закрытой корневой системой (ЗКС) корни должны оплетать весь земляной ком. Побеги. Они должны быть зелёными, не сухими и не трескаться при лёгком сгибе. Желательно наличие 2–3 сильных побегов с почками.

Они должны быть зелёными, не сухими и не трескаться при лёгком сгибе. Желательно наличие 2–3 сильных побегов с почками. Прививка. У привитых роз внизу стебля есть характерное утолщение — место соединения подвоя и привоя. Оно не должно быть повреждено.

Гибкие корни, тёмно-коричневые и влажные, без признаков гнили — главный признак здорового саженца!

Пошаговая инструкция посадки роз в открытый грунт

Как подготовить яму для роз. Фото © Freepik

Чтобы вам было проще, представляем пошаговую инструкцию по посадке роз в открытый грунт:

1) Подготовка ямы. Ширина — около 50 см, глубина зависит от типа почвы: для суглинистой — длина корней плюс 15 см, для тяжёлой глинистой — около 70 см. На дно уложите дренаж (битый кирпич, мелкий щебень слоем 6–10 см), затем заполните яму на 1/3 подготовленным грунтом.

2) Подготовка саженца. За несколько часов до посадки замочите корни в воде или растворе стимулятора роста («Корневин»). У саженцев с ОКС удалите подсохшие и повреждённые корни, обрежьте побеги до 30–35 см.

3) Посадка. Поместите саженец в яму, расправьте корни. Корневая шейка должна быть заглублена на 3–5 см. Засыпьте яму подготовленным грунтом, периодически уплотняя его, чтобы не оставалось воздушных карманов.

4) Полив. Обильно полейте растение водой или раствором стимулятора роста.

5) Мульчирование. Используйте сухой компост, перегной или солому слоем 5–6 см для сохранения влаги и защиты корней.

6) Притенение. Притените саженец на 10–12 дней, чтобы избежать солнечных ожогов.

Уход за розами после весенней посадки: обязательные действия

Чтобы розы успешно прижились и радовали пышным цветением, важно грамотно организовать уход за ними после весенней высадки. Разберём основные аспекты — коротко и по делу.

Сразу после посадки поливайте розу ежедневно. Когда растение окрепнет (обычно через 2–3 недели), сократите частоту до одного раза в неделю — если погода не слишком жаркая. В знойные дни ориентируйтесь на состояние почвы: поливайте, как только верхний слой (2–3 см) подсохнет.

Важные нюансы: используйте отстоянную или дождевую воду; оптимальное время — раннее утро либо вечер, когда солнце уже не в зените; избегайте попадания воды на листья в солнечную погоду: это может вызвать ожоги.

Поддерживайте здоровье корневой системы с помощью простых приёмов: мульчирование защитит почву от размывания при поливе и поможет сохранить влагу (используйте компост, солому или скошенную траву); рыхление улучшит доступ кислорода к корням — проводите его аккуратно и регулярно до осени; уплотнение почвы осенью: с наступлением холодов прекратите рыхлить землю вокруг куста — так вы поможете растению подготовиться к зиме.

Розы нуждаются в грамотной подкормке и профилактике заболеваний: подкормка — за сезон проведите 4 внесения удобрений (с середины июня до середины августа), отдавая предпочтение органике — например, навозной жиже; профилактика мучнистой росы — ранней весной обработайте кусты раствором медного купороса (100 г на ведро воды); лечение — если болезнь всё же появилась, используйте препараты «Топаз», «Скор» или коллоидную серу.

Правильная обрезка и формирование — залог красивой формы и обильного цветения: в первый год после посадки ограничьте цветение: удалите большинство бутонов, оставив по одному цветку на побег — так растение направит силы на укоренение и развитие; для создания желаемой формы прищипывайте боковые побеги после четвёртого листа — это стимулирует ветвление и помогает сформировать компактный, пышный куст.

Как правильно обрезать розовые кусты. Фото © Freepik

Следуя этим рекомендациям, вы создадите оптимальные условия для роста и цветения роз — и они отблагодарят вас роскошным видом на долгие годы!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сажать розы в пасмурную погоду?

Да, лучше выбирать пасмурный и безветренный день для посадки.

Нужно ли удалять бутоны в первый год после посадки?

Многие опытные розоводы не дают только высаженным кустам цвести в первый сезон, чтобы позволить саженцам набраться сил и хорошо прижиться к следующему сезону. Бутоны при таком подходе удаляют, оставляя по одному цветку на побег.

Нужно ли обрезать бутоны роз. Фото © Freepik

Как защитить розы от заморозков после посадки?

В регионах с риском поздних заморозков можно использовать укрывной материал (агроволокно) или мульчировать почву.

Заключение: чек-лист

Посадка роз может показаться сложной из‑за множества нюансов, особенно для начинающих садоводов. Однако чёткое следование инструкциям поможет справиться с задачей. Несмотря на требовательность этих растений, грамотный подход гарантирует в будущем пышное и яркое цветение.

Мы также подготовили чек-лист по посадке роз для вашего удобства:

Проверьте температуру почвы — она должна быть не ниже +10 °C.

Выберите здоровый саженец с развитой корневой системой.

Подготовьте яму с дренажем и плодородным грунтом.

Замочите корни саженца перед посадкой.

Посадите розу, заглубляя прививку на 3–5 см.

Полейте, замульчируйте и притените саженец.

Регулярно поливайте и ухаживайте за растением.

Соблюдение этих рекомендаций поможет добиться пышного цветения и долгой жизни ваших роз.

Авторы Ксения Вернер