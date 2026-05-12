Лучшие сорта картофеля 2026 года: как посадить, чтобы собрать максимум урожая Оглавление Классификация сортов по срокам созревания Топ-10 лучших сортов картофеля 2026 года Гала Беллароза Удача Ред Скарлетт Королева Анна Вега Ажур Невский Адретта Скарб Новые сорта 2026 года, на которые стоит обратить внимание Атаман Арго Альва и Юнисс-1 Добрыня Лучшие сорта для разных регионов России Для средней полосы и Подмосковья Для Урала Для Сибири и Дальнего Востока Сорта по назначению: для пюре, жарки и хранения Какие сорта не боятся болезней и вредителей Советы по выбору сорта Часто задаваемые вопросы Какой самый урожайный сорт картофеля в 2026 году? Какой сорт картофеля самый вкусный? Какие сорта картофеля лучше всего хранятся зимой? Можно ли сажать для раннего урожая один сорт? Заключение Полный гид по сортам картофеля 2026 года: самые урожайные, ранние, вкусные. Рейтинг лучших сортов для средней полосы, Урала и Сибири. Какой сорт выбрать для пюре, жарки и хранения 11 мая, 22:15 Лучшие сорта картофеля — какие самые стойкие и неприхотливые. Обложка © ChatGPT

Выбор правильного сорта картофеля — это уже половина успеха будущего урожая. Ассортимент семенного картофеля, который представлен в магазинах и маркетплейсах, огромен. Какие сорта — самые урожайные, какие лучше подходят для жарки и пюре, а какие легко переносят холода и будут давать урожай даже в сложных климатических условиях — читайте в материале Life.ru.

Классификация сортов по срокам созревания

Первое, на что смотрит опытный огородник при выборе сорта, — срок созревания. Именно от него зависит, когда вы получите первый урожай и успеет ли картофель вызреть в вашем регионе до осенних заморозков.

Ранние (срок созревания 45–65 дней): Беллароза, Жуковский ранний, Удача, Коломба, Лазурит. Урожайность — 200–350 кг с сотки. Подходят для получения молодого картофеля уже в июне-июле.

Среднеранние (срок созревания 65–80 дней) : Ред Скарлетт, Гала, Розара, Невский, Ажур. Урожайность — 300–450 кг с сотки. Универсальная группа: успевают вызреть даже в рискованных регионах.

Среднеспелые (срок созревания 80–100 дней) : Скарб, Аврора, Луговской, Адретта, Синеглазка. Урожайность — 350–500 кг с сотки. Формируют более крахмалистые и лёжкие клубни.

Среднепоздние и поздние (срок созревания 100–120+ дней): Атлант, Голубизна, Пикассо, Лорх. Урожайность — 400–550 кг с сотки. Рекомендованы только для южных регионов с длинным тёплым летом.

Ранние и поздние сорта картофеля: какие выбрать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Топ-10 лучших сортов картофеля 2026 года

Эксперты и опытные огородники выделяют следующие сорта как наиболее урожайные и вкусные. Они не подвержены болезням и неприхотливы.

Гала

Среднеранний (70–80 дней) сорт, урожайность до 400 кг с сотки, лёжкость до 8 месяцев. Овальные клубни с золотистой кожурой (70–120 г) устойчивы к нематоде и фитофторозу, не развариваются — отлично подходят для варки и диетического питания.

Беллароза

Один из самых скороспелых сортов (45 дней после всходов), клубни крупные — до 800 граммов. Розовато-красная кожура, насыщенно-жёлтая мякоть, устойчивость к фитофторозу и парше, засухоустойчивость.

Удача

Ранний сорт (срок созревания около 80 дней), неприхотлив к почвам, переносит и засуху, и избыток влаги. Клубни удлинённо-овальные, светло-бежевые, масса до 250 граммов, устойчивы к повреждениям.

Ред Скарлетт

Среднеранний сорт с красной кожурой и жёлтой мякотью. Даёт стабильный урожай в самых разных регионах, популярен у сибирских дачников. Можно варить и жарить, не разваривается.

Какие сорта картофеля быстрее созревают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kariphoto

Королева Анна

Раннеспелый сорт (75–85 дней), на кусте формируется до 16 клубней (масса 85–135 г). Жёлтая мякоть сохраняет форму при варке, устойчив к болезням и засухам.

Вега

Ранний сорт. Клубни не прорастают в хранилище и не темнеют при нарезке, содержание крахмала составляет 10,1–15,9%.

Ажур

Среднеранний сорт (70–85 дней), удлинённо-овальные красные клубни (98–135 г), устойчив к вирусам и парше, имеет отличный товарный вид.

Невский

Среднеранний. Высокая лёжкость, устойчивость к болезням, хорошо знаком дачникам по всей стране. Отлично подходит для варки, жарки и запекания. Из него можно готовить драники, клёцки и другие картофельные блюда.

Сорта картофеля для средней полосы, юга, Урала и Сибири. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

Адретта

Среднеспелый, рассыпчатый, с нейтральным вкусом — идеален для запекания и жарки. Клубни с жёлтой кожурой (120–150 г), устойчивы к фитофторозу, парше и вирусам.

Скарб

Среднеспелый, один из самых лёжких сортов. Крупные клубни с жёлтой мякотью, высокое содержание крахмала, отличная сохранность зимой.

Топ новых сортов картофеля для посадки в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Новые сорта 2026 года, на которые стоит обратить внимание

Российская селекция не стоит на месте: в последние годы зарегистрированы перспективные новинки, которые уже завоёвывают доверие огородников.

Атаман

Один из самых обсуждаемых новых сортов. В засушливый год его урожайность составила 48 тонн с гектара, что является своеобразным рекордом. Сорт проходит оценку в Федеральном реестре и рекомендован для засушливых регионов.

Арго

Ранний сорт, выведенный уральскими учёными. Урожайность до 50 тонн с гектара (10–14 клубней на кусте), клубни овальные с тёмно-красной кожурой и белой мякотью (100–150 г). Устойчив к раку картофеля, нематоде, фитофторозу и парше. Содержание крахмала 12–15%, белка 3%, витамина С 22–25 мг — отличные показатели для столового назначения.

Альва и Юнисс-1

Новинки с улучшенными вкусовыми характеристиками и повышенной устойчивостью к стрессовым условиям выращивания, рекомендованы для средней полосы и Поволжья.

Добрыня

Отечественный сорт, в отдельные сезоны формирует до 30 клубней с куста при хорошей агротехнике. Засухоустойчив, с хорошим вкусом.

Как подготовить картофель к посадке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Saeedatun

Лучшие сорта для разных регионов России

Климат — один из главных факторов выбора сорта. Картофель, который даёт рекордный урожай на юге, может не вызреть в Сибири.

Для средней полосы и Подмосковья

Средняя полоса — наиболее универсальный регион: здесь растут практически все сорта. Лучший выбор — Гала, Удача, Беллароза, Невский, Ажур, Королева Анна. Среднеспелые сорта Скарб и Аврора хорошо вызревают при посадке в конце апреля – начале мая. Для подмосковного дачника также проверен Жуковский ранний — он устойчив к переувлажнённым суглинкам центральных областей.

Для Урала

На Урале короткое лето, поэтому стоит выбирать ранние и среднеранние сорта. Здесь отлично себя показывают Беллароза, Ред Скарлетт, Удача и новинка Арго, выведенная непосредственно уральскими учёными в НИИ сельского хозяйства УрО РАН. Арго созревает в начале июля, устойчив к болезням и отличается отменным вкусом.

Для Сибири и Дальнего Востока

В Сибири лучше всего выращивать сорта с максимально коротким вегетационным периодом и стойкостью к температурным перепадам. Проверенные варианты — Ред Скарлетт, Луговской, Антонина, Сантэ, Юбиляр. Из более новых сортов популярность набирает Танай — выращивается огородниками Западной Сибири и получает высокие оценки за вкус и урожайность.

Сорта по назначению: для пюре, жарки и хранения

Вкусовые и кулинарные качества картофеля определяются содержанием крахмала и структурой мякоти. Условно все сорта делятся на рассыпчатые (высококрахмалистые) и плотные (низкокрахмалистые).

Для пюре лучше всего подходят рассыпчатые сорта с высоким содержанием крахмала (15–20%): Адретта, Скарб, Луговской, Синеглазка. Они хорошо развариваются и дают воздушное, нежное пюре без комков. Аврора и Беллароза с жёлтой мякотью придают пюре приятный насыщенный цвет.

Для жарки идеальны плотные сорта, которые не распадаются при термообработке: Гала, Ред Скарлетт, Ажур, Королева Анна. Они держат форму, образуют красивую корочку и не впитывают лишний жир.

Для длительного хранения выбирайте лёжкие сорта: Вега (лёжкость до 99%), Невский, Астерикс, Пикассо, Лорх, Скарб. Они сохраняют вкус и товарный вид до весны, не прорастают в хранилище при температуре +2…+4 °C и влажности 85–90%.

Какие сорта картофеля лучше для жарки и пюре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nelea33

Какие сорта не боятся болезней и вредителей

Фитофтороз — главный враг картофеля в дождливое лето. Сорта с устойчивостью к этому грибку значительно снижают риски потери урожая и позволяют экономить на фунгицидах.

Высокую устойчивость к фитофторозу демонстрируют: Беллароза, Гала, Арго, Удача, Боровичок. К нематоде — Гала, Королева Анна, Арго, Боровичок. К раку картофеля — Арго, Михайловский, Синеглазка.

Рак картофеля — опасная болезнь, включённая в перечень карантинных объектов Российской Федерации. Её возбудитель — гриб Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., паразитирующий на картофеле, физалисе, томатах, поражающий корневище. Он быстро и легко распространяется вместе с посадочным материалом, а также через заражённую почву. Паразит активно развивается при температуре грунта +15…+18°C и влажности 80%. Такая среда идеальна и для развития картофеля. Больше 50% зооспорангиев формируются в июне-июле, в период активного клубнеобразования, а в почве они сохраняются до 30 лет. Употребление в пищу картофеля, заражённого раком, для людей неопасно. Но при появлении симптомов поражения картофеля раком велика вероятность гибели всего урожая.

Среди устойчивых к парше обыкновенной (Streptomyces scabies) выделяются Ажур, Адретта, Вега и Арго. Что касается колорадского жука, полностью иммунных к нему сортов не существует, однако более толстая кожура и быстрое отрастание ботвы у Белларозы, Удачи и Жуковского раннего снижают ущерб от вредителя.

Как защитить картофель от колорадского жука. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Khismatov

Советы по выбору сорта

Правильный выбор сорта — это не только про вкус, но и про условия вашего участка, цели выращивания и возможности ухода.

Если вы хотите получить ранний урожай к столу уже в июне-июле, берите ультраранние сорта (Беллароза, Жуковский ранний, Коломба). Если цель — большой урожай для хранения на зиму, ставьте на среднепоздние и лёжкие сорта (Скарб, Лорх, Вега, Невский). Для сложных регионов с коротким летом (Урал, Сибирь) выбирайте только ранние и среднеранние сорта, прошедшие государственное районирование.

Не сажайте на одном участке только один сорт — это риск. Опытные огородники рекомендуют комбинировать: 1–2 ранних сорта для летнего потребления + 1–2 лёжких среднеспелых для зимы. Такой подход гарантирует стол с картофелем с июля по апрель.

Часто задаваемые вопросы

Какой самый урожайный сорт картофеля в 2026 году?

Среди рекордсменов по урожайности выделяются новинки Арго (до 50 т/га) и Атаман (до 48 т/га в засушливый год). Среди проверенных сортов — Гала (до 400 кг/сотку), Вега и Королева Анна. Конкретная урожайность всегда зависит от региона, агротехники и погодных условий.

Какой сорт картофеля самый вкусный?

Вкус — субъективная оценка, но среди лидеров по дегустационным показателям неизменно оказываются Беллароза, Гала, Королева Анна и Адретта. Они отличаются приятным нежным вкусом, рассыпчатой или кремовой текстурой. Среди любимцев у россиян — Синеглазка и Жуковский ранний.

Какие сорта картофеля лучше всего хранятся зимой?

Лучшую лёжкость демонстрируют Вега (до 99%), Невский, Астерикс, Пикассо и Лорх. Они сохраняют вкус и не прорастают в хранилище при правильных условиях (температура +2…+4 °C, влажность 85–90%). Скарб также относится к лёжким сортам и хорошо переносит длительное хранение.

Какой сорт картофеля лучше хранить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Gutkovskiy

Можно ли сажать для раннего урожая один сорт?

Технически — да, но это нецелесообразно. Монокультура на участке повышает риски: один неблагоприятный фактор (болезнь, заморозок, засуха) может уничтожить весь урожай. Оптимальная стратегия — сажать 2–3 сорта с разными сроками созревания и разной устойчивостью к болезням. Так вы застрахуете себя и растянете период сбора урожая.

Заключение

Лучшие сорта картофеля 2026 года — это классические сорта (Гала, Удача, Ред Скарлетт, Беллароза, Невский) и перспективные новинки (Арго, Атаман, Добрыня). Выбирайте сорт под конкретную цель и регион. Правильный выбор сорта в сочетании с хорошей агротехникой — залог богатого и вкусного урожая лучших сортов картофеля 2026 года.

Авторы Анна Розанова