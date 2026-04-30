Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 23:59

Черёмуха цветёт, лист берёзы с копейку: Когда сажать картошку, чтобы заморозки не убили всё за ночь

Депутат Чаплин: Молодые всходы картофеля погибают уже при заморозке –3°С

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

В 2026 году аномально тёплая весна сдвинула привычные сроки: многие регионы смогли начать посадку на 1,5–2 недели раньше обычного. Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Life.ru, когда сажать картошку в этом году.

«Здесь главное — не обмануться первым теплом. Забудьте про точные календарные даты. Весна бывает разной, и полагаться только на числа — рискованно», — предупреждает эксперт.

Критический показатель — температура грунта на глубине 10–12 см. Она должна стабильно прогреться до +8...+10°С. При более низкой температуре клубни могут загнить и не дать всходов. В 2026 году синоптики предупреждают о высоком риске возвратных заморозков во второй половине апреля. Это коварное явление: днём воздух прогревается до +15°С, а ночью температура падает ниже нуля.

По словам специалиста, молодые всходы картофеля погибают уже при заморозке –3°С. Если по прогнозу ожидаются холодные ночи, лучше отложить посадку на несколько дней, чем потерять всё.

Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черёмуха и лист на берёзе стал величиной с копейку. Это проверено веками.

Никита Чаплин

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья

Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черёмуха и лист на берёзе стал величиной с копейку. Это проверено веками.
Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черёмуха и лист на берёзе стал величиной с копейку. Это проверено веками.
Лунный посевной календарь садовода на май 2026: благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

