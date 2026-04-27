Гид по грядкам: Что посадить в открытый грунт в ближайшие выходные

Конец апреля — время, когда дачники начинают активно выходить в огород и планировать первые посадки. Несмотря на переменчивую погоду, уже есть культуры, которые спокойно переносят прохладу и готовы к высадке в открытый грунт. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В конце апреля, при прогнозируемом потеплении до +20°C, в открытый грунт можно сажать ряд культур, которые относительно устойчивы к перепадам температур и успеют дать урожай до наступления жары. Однако важно учитывать не только температуру воздуха, но и прогрев почвы — это ключевой фактор для успешного прорастания семян, отметил эксперт.

Редис — холодостойкая культура, всходы выдерживают заморозки до −3…−4°C. Оптимальная температура для прорастания семян — около +12°C, а для формирования корнеплодов — +14…18°C. При температуре выше +20°C редис может пойти в стрелку. Зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат). Эти культуры хорошо переносят прохладную погоду и дают ранние всходы Никита Чаплин Депутат

Также горох — одна из самых холодостойких культур, всходы переносят до −8°C. Прорастает при температуре +8…10°C в почве. У моркови семена начинают прорастать уже при +3…4°C, всходы выдерживают заморозки до −5°C. Оптимальная температура почвы для посева — +5…8°C на глубине 10 см, заключил собеседник.

Однако нужно внимательно смотреть, что вы сажаете. Ранее Life.ru рассказывал, за выращивание каких растений у себя на участке можно присесть в тюрьму на срок до восьми лет. Если несколько кустов выросло в земле случайно — ответственность не наступает автоматически.