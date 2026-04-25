Мужчина устроил «теплицу» с коноплёй на даче матери в Подмосковье

В подмосковном Чехове мужчина устроил настоящий рассадник конопли прямо в загородном доме своей матери, «урожай» он намеревался продать и сорвать неплохой куш. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Подозреваемый уже задержан.

«В деревне Ивачково задержан 46-летний житель Москвы. Изучив специальную литературу, он оборудовал в частном доме своей матери теплицы с системами освещения и вентиляции и несколько лет культивировал коноплю для изготовления марихуаны с целью сбыта», — говорится в тексте.

Полицейские во время обыска нашли 58 кустов каннабиса с корневой системой, четыре коробки с готовым наркотиком общей массой более одного килограмма, а также электронные весы, удобрения и вакууматор. Дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ).

Ранее в городе Волжский Волгоградской области был задержан Артём Краснобаев, известный своей деятельностью в КВН как бывший участник команды «Халатные люди», руководитель местной лиги КВН, а также как директор проекта «Стендап.Дети». Его подозревают в незаконном хранении и употреблении наркотических средств.