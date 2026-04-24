Шутки кончились: Известного в Волгограде КВНщика задержали с наркотиками

В городе Волжский Волгоградской области был задержан Артём Краснобаев, известный своей деятельностью в КВН как бывший участник команды «Халатные люди», руководитель местной лиги КВН, а также как директор проекта «Стендап.Дети». По информации издания V1, его подозревают в незаконном хранении и употреблении наркотических средств.

В ходе обыска в квартире 34-летнего артиста была найдена значительная партия запрещенных веществ. Сам Краснобаев находился под воздействием наркотиков во время задержания и признался, что наркотики предназначались исключительно для личного пользования.

По информации Telegram-канала Baza, у Краснобаева были обнаружены и изъяты наркотические вещества: 1 грамм синтетики, 12 граммов марихуаны, а также псилоцибиновые грибы и гашиш. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконного хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее Краснобаев был участником команды КВН Кировской области «Вятка», затем стал капитаном собственной команды «Пролетая над гнездом», а впоследствии играл за команду «Халатные люди», объединяющую медиков из Волгограда и Волжского, а также студентов ВолгГМУ.

