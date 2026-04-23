«Краска» с секретом: из Белоруссии в Россию пытались провезти 14,5 кг гашиша

Российские и белорусские правоохранительные органы, в частности Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС, ФСБ и ГТК Белоруссии, при содействии Центральной оперативной таможни, успешно пресекли трансграничный канал поставок гашиша из Белоруссии в Россию. Об этом стало известно из сообщения начальника пресс-службы Центрального таможенного управления России Яны Нагибиной.

В грузовике с краской везли наркотики на 43,5 млн. Видео © Пресс-служба ФТС России

В ходе оперативных действий правоохранительные органы выяснили, что в нежилое помещение в Ленинградской области прибыл грузовик. Внутри обнаружили банки с краской, в шести из которых находилось 150 плиток тёмно-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это гашиш общим весом 14,5 кг, ориентировочная стоимость которого на чёрном рынке составляет более 43,5 миллионов рублей.

Задержан 40-летний гражданин России, который по указанию куратора должен был обеспечить доставку наркотиков для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной организованной группой, предусматривающей пожизненное заключение.

Ранее сотрудники подмосковной полиции ликвидировали крупную точку сбыта запрещённых веществ. Оперативники задержали местного жителя, который устроил в собственном частном доме склад для хранения особо опасных наркотиков. Из незаконного оборота изъяли четыре килограмма кокаина — это примерно восемь тысяч разовых доз. В операции участвовали сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков, полицейские Московской области и оперативники из Солнечногорска.