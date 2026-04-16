Житель Подмосковья задержан с партией наркотиков на 70 млн рублей

Полицейские Подмосковья пресекли крупный канал сбыта запрещёнки. Оперативники задержали местного жителя, который превратил частный дом в склад для хранения особо опасных наркотиков.

В Подмосковье изъяли килограмм кокаина на 70 млн рублей и задержали сбытчика.

«4 килограмма кокаина, то есть около 8 тысяч разовых доз. Именно такую партию изъяли из незаконного оборота мои коллеги», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. В операции участвовали сотрудники ГУНК ведомства, областные полицейские и оперативники из Солнечногорска.

Следствие выяснило, что мужчина работал на теневой интернет-магазин. В течение нескольких месяцев фигурант получал инструкции от анонимного куратора через мессенджеры, занимаясь распространением «товара».

Стоимость изъятого зелья на черном рынке, по оценкам экспертов, достигает 70 млн рублей. Помимо крупных пакетов с порошком, в жилище подозреваемого обнаружили арсенал: пистолет и боеприпасы. Сейчас все улики направлены на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ведется следствие.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье перехватили партию на 51 млн рублей. Из незаконного оборота изъяли 15 килограммов брефедрона (относится к дизайнерским наркотикам, действует как мощный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина) и 6 килограммов гашиша.