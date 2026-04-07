ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля, 17:21

ВС РФ сбили дрон с наркотиками для украинских солдат в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Харьковской области сотрудники сводного отряда УВД обнаружили и уничтожили беспилотник, перевозивший наркотические вещества опиоидной группы. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл в ночь на 28 марта в посёлке Двуречная Купянского района, где был выявлен украинский ударный FPV-дрон с подвесным грузом. В качестве перевозимого груза использовался предмет, замаскированный под провизию и обмотанный синей изолентой.

Внутри находился предмет, внешне напоминающий контрацептивное изделие, в котором были спрятаны шесть зип-пакетов с рассыпчатыми кристаллами серого цвета. Экспертиза показала, что содержимое пакетов представляет собой синтетическое наркотическое средство опиоидной группы. Обнаруженные вещества относятся к категории тяжёлых наркотиков.

Также установлено, что беспилотник был запущен со стороны позиций 2-го корпуса нацгвардии Украины «Хартия». Из-за ошибки в навигации аппарат отклонился от маршрута и оказался на территории, находящейся под контролем российских сил.

Дроны «ослепнут»: ВСУ в ужасе ждут весеннего наступа Армии России с «важнейшим оружием»
Дроны «ослепнут»: ВСУ в ужасе ждут весеннего наступа Армии России с «важнейшим оружием»

Ранее в Харьковской области в результате ударов Вооружённых сил РФ были поражены несколько подразделений Вооружённых сил Украины. Под огневое воздействие попали сразу три механизированных соединения и одна аэромобильная бригада ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar