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Опубликовано 7 апреля, 09:32

Армия России атаковала пограничный отряд ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Вооружённые силы РФ поразили сразу несколько подразделений ВСУ в Харьковской области, включая пограничный отряд. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под огневое воздействие попали подразделения трёх механизированных соединений, а также аэромобильная бригада. Кроме того, сообщается о поражении сил территориальной обороны. Среди целей оказался и отряд государственной пограничной службы Украины. Это подразделение находилось в зоне проведения боевых действий. Удары пришлись по районам населённых пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное. Все они расположены в пределах Харьковской области.

Сводка СВО за 7 апреля. ВС РФ давят на Краматорск и Фёдоровку, бригаду ВСУ бьют на Сумщине, Зеленский паникует из-за нехватки ПВО
Сводка СВО за 7 апреля. ВС РФ давят на Краматорск и Фёдоровку, бригаду ВСУ бьют на Сумщине, Зеленский паникует из-за нехватки ПВО

Ранее сообщалось, что обстановка а одном из участков фронта остаётся напряжённой. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично прибыл в район Константиновки в ДНР на фоне активных боевых действий. При этом он подчеркнул, что ситуация на передовой остаётся сложной, а российские силы продолжают активное продвижение.

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Милена Скрипальщикова
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