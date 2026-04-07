Вооружённые силы РФ поразили сразу несколько подразделений ВСУ в Харьковской области, включая пограничный отряд. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под огневое воздействие попали подразделения трёх механизированных соединений, а также аэромобильная бригада. Кроме того, сообщается о поражении сил территориальной обороны. Среди целей оказался и отряд государственной пограничной службы Украины. Это подразделение находилось в зоне проведения боевых действий. Удары пришлись по районам населённых пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное. Все они расположены в пределах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что обстановка а одном из участков фронта остаётся напряжённой. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично прибыл в район Константиновки в ДНР на фоне активных боевых действий. При этом он подчеркнул, что ситуация на передовой остаётся сложной, а российские силы продолжают активное продвижение.