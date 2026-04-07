Главком ВСУ срочно прибыл на участок стремительного продвижения ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно прибыл в район Константиновки в ДНР, где идёт наступление российских войск. По его словам, ситуация на этом направлении требует личного контроля.

Сырский написал в соцсетях, что на месте изучил обстановку и выслушал доклады командиров. Основная цель визита — оценить положение и принять решения по ключевым вопросам. По его словам, на передовой сохраняется напряжённая ситуация. Российские подразделения продолжают активное продвижение в этом районе.

«Оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте», — написал он.

При этом конкретные меры, принятые в ходе поездки, главком не раскрыл. Из его слов следует, что серьёзные сложности сохраняются. В частности, это нехватка боеприпасов, а также ощутимый урон, которые наносят российские дроны позициям и технике ВСУ