Главком ВСУ срочно прибыл на участок стремительного продвижения ВС РФ
Главком ВСУ Сырский срочно прибыл в район Константиновки
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно прибыл в район Константиновки в ДНР, где идёт наступление российских войск. По его словам, ситуация на этом направлении требует личного контроля.
Сырский написал в соцсетях, что на месте изучил обстановку и выслушал доклады командиров. Основная цель визита — оценить положение и принять решения по ключевым вопросам. По его словам, на передовой сохраняется напряжённая ситуация. Российские подразделения продолжают активное продвижение в этом районе.
«Оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте», — написал он.
При этом конкретные меры, принятые в ходе поездки, главком не раскрыл. Из его слов следует, что серьёзные сложности сохраняются. В частности, это нехватка боеприпасов, а также ощутимый урон, которые наносят российские дроны позициям и технике ВСУ
Напомним, военкоры сообщают, что российские войска наступают на Константиновку — ключевой город в ДНР, — обходя его с флангов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что наши бойцы закрепились в промышленной зоне и в кварталах частной застройки города.
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