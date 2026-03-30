Группа украинских военных получила листовки и сдалась в плен у Константиновки
Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен российским военным в районе Константиновки (ДНР). По данным военных, перед этим на позиции украинских подразделений оказывали информационное воздействие — использовались листовки и звуковещание с призывами сложить оружие.
«В результате группа украинских военнослужащих из состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ приняла решение сложить оружие и сохранить свои жизни, следуя инструкциям военнослужащих ВС РФ», — рассказали ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск.
В сообщении также говорится, что ситуация для украинских подразделений в этом районе осложнена из-за огневого давления и проблем со снабжением и эвакуацией.
Ранее в Госдуме раскрыли, почему бойцы ВСУ толпами сдаются в плен. Там отметили, что многие из них просто желают перейти на сторону РФ.
