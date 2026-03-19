Многие украинские солдаты сдаются осознанно и после переходят на сторону России, а в Добровольческом корпусе даже есть батальон из бывших пленных. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса и бывший глава ДНР Александр Бородай.

По словам Бородая, часть военнослужащих ВСУ попадают в плен не случайно — они сами принимают решение перейти на сторону России. В Добровольческом корпусе сформировано целое подразделение, состоящее почти исключительно из таких бойцов.

Тех, кто оказался в плену в силу обстоятельств, обычно отличают жалобы на плохую подготовку, нехватку оружия и нежелание воевать. Однако к этим словам, предупреждает Бородай, стоит относиться с осторожностью.

«Пленные всегда говорят, что они повара, связисты, никого и никогда не убивали», — пояснил он.

В качестве примера он рассказал о недавнем случае. Раненого украинского солдата пытались эвакуировать, но он попал под собственную машину, после чего его бросили. Нашим бойцам пришлось вытаскивать его с линии фронта на себе.

Ранее попавший в плен боец ВСУ заявил, что Украина неминуемо проиграет в конфликте с РФ из-за нехватки солдат. По его словам, на фронте украинская армия страдает от острой нехватки личного состава, а командование не особо дорожит бойцами, которые сейчас есть в строю.