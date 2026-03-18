Пленный боец ВСУ заявил о неминуемом поражении Украины из-за нехватки солдат
Стрелок 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Журба, добровольно сдавшийся в плен российским военным, заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. Основными причинами он назвал катастрофическую нехватку личного состава и пренебрежительное отношение командования к солдатам. Его слова приводит ТАСС.
«Моё мнение, что Украина не победит Россию. Во-первых, у нас людей [на фронте] уже нет. И отношение командования [к солдатам ВСУ] такое, что за людей нас не считают, мы как мясо — закинули [на линию боевого соприкосновения] и всё. К собакам лучше относятся», — рассказал Журба.
Пленный также добавил, что командование постоянно «кормит завтраками» своих подчинённых, обещая скорую ротацию в Сумской области, но обещания так и остаются невыполненными.
