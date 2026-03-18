Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 05:16

Пленный боец ВСУ заявил о неминуемом поражении Украины из-за нехватки солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Стрелок 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Журба, добровольно сдавшийся в плен российским военным, заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. Основными причинами он назвал катастрофическую нехватку личного состава и пренебрежительное отношение командования к солдатам. Его слова приводит ТАСС.

«Моё мнение, что Украина не победит Россию. Во-первых, у нас людей [на фронте] уже нет. И отношение командования [к солдатам ВСУ] такое, что за людей нас не считают, мы как мясо — закинули [на линию боевого соприкосновения] и всё. К собакам лучше относятся», — рассказал Журба.

Пленный также добавил, что командование постоянно «кормит завтраками» своих подчинённых, обещая скорую ротацию в Сумской области, но обещания так и остаются невыполненными.

Расчёты ПВО сбили 85 БПЛА ВСУ над 10 российскими регионами за ночь

Ранее Life.ru писал, что командир ВСУ был задержан за эксплуатацию солдат в личных целях. Бойцы проходили обучение в странах НАТО с западным вооружением, по документам они должны были быть в Сумской области, а на деле занимались ремонтом квартир.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Денисова
