Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 04:42

Командир ВСУ был задержан за эксплуатацию солдат в личных целях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

На Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады за эксплуатацию состава в личных целях. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, военнослужащие занимались ремонтом квартир.

«На Украине задержали командира 43-й ОАБр Я.Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях», — поделился собеседник агентства.

Согласно источнику, бойцы проходили обучение в странах НАТО с западным вооружением, по документам они должны были быть в Сумской области. Работы проводились в квартире дочери и бывшей супруги Лысенко в Черкассах, доме сестры в Черкасской области, а также в киевской квартире, которую использовал сам задержанный. Кроме того, детская игровая площадка, которая была предназначена для детей военнослужащих, оказалась размещена на участке командира.

Ранее стало известно, что украинских бойцов обучают обращаться с современным оружием НАТО на полигонах, но в реальных боях им выдают советское вооружение. Как рассказал военнопленный, на занятиях применялись австрийские пулемёты Minimi и Minimag, однако в боевых операциях эти образцы не использовались, только автомат Калашникова и гранаты Ф-1, некоторые и вовсе использовали старые чешские автоматы CZ.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar