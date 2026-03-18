На Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады за эксплуатацию состава в личных целях. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, военнослужащие занимались ремонтом квартир.

«На Украине задержали командира 43-й ОАБр Я.Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях», — поделился собеседник агентства.

Согласно источнику, бойцы проходили обучение в странах НАТО с западным вооружением, по документам они должны были быть в Сумской области. Работы проводились в квартире дочери и бывшей супруги Лысенко в Черкассах, доме сестры в Черкасской области, а также в киевской квартире, которую использовал сам задержанный. Кроме того, детская игровая площадка, которая была предназначена для детей военнослужащих, оказалась размещена на участке командира.

Ранее стало известно, что украинских бойцов обучают обращаться с современным оружием НАТО на полигонах, но в реальных боях им выдают советское вооружение. Как рассказал военнопленный, на занятиях применялись австрийские пулемёты Minimi и Minimag, однако в боевых операциях эти образцы не использовались, только автомат Калашникова и гранаты Ф-1, некоторые и вовсе использовали старые чешские автоматы CZ.