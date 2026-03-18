18 марта, 02:22

Бойцов ВСУ обучают стрельбе из оружия НАТО, но для боя выдают советское

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинских военнослужащих обучают обращаться с современным оружием НАТО на полигонах, но в реальных боях им выдают советское вооружение. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Андрей Гриценко.

По его словам, он проходил подготовку на полигоне рядом с селом Подвесное Днепропетровской области. На занятиях применялись австрийские пулемёты Minimi и Minimag, однако в боевых операциях эти образцы не использовались. Ему выдали автомат Калашникова и гранаты Ф-1, некоторые и вовсе использовали старые чешские автоматы CZ.

Украинские банды дезертиров уничтожают спецназ ВСУ в тыловых районах
Украинские банды дезертиров уничтожают спецназ ВСУ в тыловых районах

Ранее стало известно, что криминальные авторитеты на Украине уговаривают преступников не подписывать контракт с ВСУ. Гриценко уточнил, что отбывал наказание в исправительном учреждении в Николаевской области. По его словам, он подписал контракт из-за тяжёлых условий содержания, нехватки воды и плохого питания.

Тимур Хингеев
