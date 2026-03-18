Банды украинских дезертиров в отместку за заградительные отряды уничтожают спецназ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в тылу в Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Силовики выявили в соцсетях информацию о смерти в ДТП командира группы ССО Р. Ферманчука, действовавшей в Сумской области. Это связывают с последствиями посттравматического стрессового расстройства, а также с действиями дезертиров. Согласно источнику, небоевые потери украинских формирований в последнее время участились.

«Украинский спецназ уничтожается бандами дезертиров, которые мстят за заградительные отряды», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что командование 2-го стрелкового батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало получать угрозы от бойцов других подразделений из-за высоких потерь в Сумской области. Военнослужащие обещают офицерам отомстить за своих родных и товарищей, погибших в результате преступного отношения к личному составу.