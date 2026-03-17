Командование батальона мехбригады ВСУ получает угрозы из-за высоких потерь

Командование 2-го стрелкового батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало получать угрозы от бойцов других подразделений из-за высоких потерь в Сумской области. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в феврале массовые потери в Сумском районе понесла 158-я отдельная мехбригада. В адрес командования 2-го стрелкового батальона этой бригады начали поступать угрозы от военнослужащих других подразделений», — сказал собеседник.

Как пишет ТАСС, военнослужащие обещают офицерам отомстить за своих родных и товарищей, погибших в результате преступного отношения к личному составу.

Ранее пленные заявили о занижении потерь командованием 159-й механизированной бригады ВСУ, действующей под Харьковом. По словам бойцов, офицеры намеренно признают «пропавшими без вести» военнослужащих, которые явно погибли.