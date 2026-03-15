Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

По данным бойцов, на Волчанском направлении российские штурмовые группы отразили контратаку и продвинулись примерно на 300 метров в районе села Волчанские Хутора. В поддержку наступающих подразделений были задействованы огнемётные системы ТОС для ударов по скоплению личного состава 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также удары по опорным пунктам 159-й бригады ВСУ в районе Бочково нанесла армейская авиация.

«В ходе допросов пленных солдат 159-й омбр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены «Северянами» в Харьковской области. Предполагается, что таким образом «офицеры» 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности», — отметил «Северный ветер».

Ранее военно-космические силы России нанесли удар по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Досталось от прилётов ФАБ-500 и ФАБ-3000 152-й егерской бригаде и 37-й бригаде морской пехоты. Разведывательный дрон заснял момент взрыва: оператора БПЛА противника отбросило взрывной волной, а на кадрах видно, как одного из украинских военных подбрасывает высоко в воздух.