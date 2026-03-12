Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 09:11

ФАБ-3000 не оставил шансов оператору дронов ВСУ, отправив его в свободный полёт — видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Военно-космические силы России нанесли удар по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе населённых пунктов Гришино и Ивановка Днепропетровской области. Кадры попадания трёхтонной бомбы обнародовал Telegram-канал «Изнанка».

ФАБ-3000 отправил оператора дрона ВСУ в свободный полёт. Видео © Telegram / изнанка

Под авиаудар попали позиции 152-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Для поражения целей российские военные применили боеприпасы ФАБ-500 и ФАБ-3000.

Разведывательный дрон заснял момент взрыва: оператор БПЛА противника в результате прямого попадания улетел в неизвестном направлении. На кадрах объективного контроля видно, как после детонации одного из украинских военных подбрасывает высоко в воздух.

Новости СВО. ВС РФ освободили Червоную Зарю, ВСУ бегут из Гришина, переговоры Москвы и Киева могут вернуться в Стамбул, 12 марта
Новости СВО. ВС РФ освободили Червоную Зарю, ВСУ бегут из Гришина, переговоры Москвы и Киева могут вернуться в Стамбул, 12 марта

Ранее сообщалось, что на Добропольском направлении морские пехотинцы 177-го полка группировки «Центр» нанесли урон силам противника. Как уточнили в Минобороны, операторы дронов ликвидировали живую силу и технику ВСУ, включая замаскированный автомобиль и роботизированную установку для подвоза топлива.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar