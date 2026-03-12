ФАБ-3000 не оставил шансов оператору дронов ВСУ, отправив его в свободный полёт — видео

Военно-космические силы России нанесли удар по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе населённых пунктов Гришино и Ивановка Днепропетровской области. Кадры попадания трёхтонной бомбы обнародовал Telegram-канал «Изнанка».

ФАБ-3000 отправил оператора дрона ВСУ в свободный полёт. Видео © Telegram / изнанка

Под авиаудар попали позиции 152-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Для поражения целей российские военные применили боеприпасы ФАБ-500 и ФАБ-3000.

Разведывательный дрон заснял момент взрыва: оператор БПЛА противника в результате прямого попадания улетел в неизвестном направлении. На кадрах объективного контроля видно, как после детонации одного из украинских военных подбрасывает высоко в воздух.

Ранее сообщалось, что на Добропольском направлении морские пехотинцы 177-го полка группировки «Центр» нанесли урон силам противника. Как уточнили в Минобороны, операторы дронов ликвидировали живую силу и технику ВСУ, включая замаскированный автомобиль и роботизированную установку для подвоза топлива.