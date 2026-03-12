Владимир Путин
12 марта, 05:46

Дроноводы «Центра» уничтожили технику и живую силу ВСУ под Добропольем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Операторы БПЛА 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили технику и живую силу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны. На счету морпехов — микроавтобус, замаскированный автомобиль с военнослужащими и робототехнический комплекс, который доставлял бойцам топливо.

А расчёты ударных БПЛА уничтожили несколько единиц бронетехники и пикапов с десантом, сорвав попытку ротации. В оборонном ведомстве добавили, что противник каждый день пытается перебрасывать на данный участок свежемобилизованных, которых ничему не учили, пытаясь стабилизировать ситуацию.

Ранее СМИ подсчитали, сколько раз с начала спецоперации ВС РФ официально применяли гиперзвуковые «Кинжалы». Оказалось, за несколько лет было заявлено о таких ударов, причём больше всего — в прошлом году.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

