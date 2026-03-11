Склады, аэродромы, заводы: Куда били «Кинжалами» с начала спецоперации

С начала спецоперации российская армия не менее 44 раз применила гиперзвуковые «Кинжалы» по целям на Украине, подсчитали журналисты на основе сводок Минобороны. Первое боевое применение датируется 18 марта 2022 года, когда ракету использовали для удара по крупному подземному складу артиллерийского и авиационного вооружения в Ивано-Франковской области, а последнее — в начале 2026 года.

В 2022 году комплекс упоминался в сводках три раза, в 2023 году — два раза, в 2024 году — 14 раз, а чаще всего «Кинжалы» использовались в минувшем, 2025 году — 23 раза. Всего за два месяца наступившего года гиперзвуковые ракеты применялись по целям на Украине дважды.

Среди целей: дорогостоящие средства ПВО, поставленные Западом, аэродромная инфраструктура, объекты по ремонту техники и военно-промышленного комплекса, склады оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, цеха сборки БПЛА и места дислокации личного состава противника, пишет ТАСС

Ранее замкомандующего Воздушными силами ВСУ пожаловался на «пронырливые» российские дроны, которые научились незаметно подлетать к Киеву на предельно малых высотах, не доступных для систем ПВО. По словам Павла Елизарова, «Герани» опускаются до 15-20 метров, исчезая с радаров.