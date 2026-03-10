Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 15:31

Украинский военный пожаловался на «пронырливые» российские дроны под Киевом

Замком ВС ВСУ Елизаров: На Украине не успевают реагировать на подлетающие к Киеву «Герани»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские беспилотники изменили тактику и теперь незаметно подлетают к Киеву на предельно малых высотах. Об этом в эфире YouTube-канала ProUA заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По его словам, после того как у украинской армии появились дроны-перехватчики, «Герани» начали опускаться до 15–20 метров, что делает их невидимыми для радаров.

«Соответственно, они проходят по дорогам и выныривают уже около Киева. И начинается работа. И уже дальше мы не успеваем реагировать», посетовал офицер.

Огненная кара Украины: 509 наших «гераней» и «калибров» снесли энергетику Киева
Огненная кара Украины: 509 наших «гераней» и «калибров» снесли энергетику Киева

На днях российская «Герань» уничтожила вертолёт Ми-8 ВСУ. Удар был нанесён по вертолётной площадке у населённого пункта Михайловка в Днепропетровской области. Поражение техники подтверждается данными объективного контроля.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar