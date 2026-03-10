Украинский военный пожаловался на «пронырливые» российские дроны под Киевом

Российские беспилотники изменили тактику и теперь незаметно подлетают к Киеву на предельно малых высотах. Об этом в эфире YouTube-канала ProUA заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По его словам, после того как у украинской армии появились дроны-перехватчики, «Герани» начали опускаться до 15–20 метров, что делает их невидимыми для радаров.

«Соответственно, они проходят по дорогам и выныривают уже около Киева. И начинается работа. И уже дальше мы не успеваем реагировать», — посетовал офицер.

На днях российская «Герань» уничтожила вертолёт Ми-8 ВСУ. Удар был нанесён по вертолётной площадке у населённого пункта Михайловка в Днепропетровской области. Поражение техники подтверждается данными объективного контроля.