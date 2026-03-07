Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Минобороны России сообщило о поражении украинского вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Михайловка Днепропетровской области. Для атаки применялся беспилотный летательный аппарат «Герань».
«Герань» поразила вертолет Ми-8 ВСУ на площадке в районе Михайловки. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
По данным ведомства, удар нанесли специалисты войск беспилотных систем. В министерстве уточнили, что цель находилась на вертолётной площадке. Аппарат был поражен непосредственно на месте стоянки.
«Минобороны опубликовало кадры поражения вертолёта Ми-8 ВСУ на вертолётной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Михайловка», — сказали в ведомстве, предоставив кадры объективного контроля.
Ранее российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.
