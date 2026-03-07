Владимир Путин
7 марта, 09:52

Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Минобороны России сообщило о поражении украинского вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Михайловка Днепропетровской области. Для атаки применялся беспилотный летательный аппарат «Герань».

«Герань» поразила вертолет Ми-8 ВСУ на площадке в районе Михайловки. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

По данным ведомства, удар нанесли специалисты войск беспилотных систем. В министерстве уточнили, что цель находилась на вертолётной площадке. Аппарат был поражен непосредственно на месте стоянки.

«Минобороны опубликовало кадры поражения вертолёта Ми-8 ВСУ на вертолётной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Михайловка», — сказали в ведомстве, предоставив кадры объективного контроля.

Ранее российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
