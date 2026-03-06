Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

6 марта, 12:52

Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ

За последнюю неделю армия России уничтожила одну пусковую установку HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего в течение недели ударными БПЛА, артиллерией и ракетными войсками группировок ВС России были уничтожены семь реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Новости СВО. ВС РФ освободили Яровую, ВСУ воюют танками Брежнева, Зеленский угрожает Орбану, Британия вывела из тени свой полк, 6 марта
Ранее российские военные нанесли ракетные удары по объектам в нескольких регионах Украины. Под обстрел попали города Днепропетровск и Вознесенск. Также удары пришлись на район Белгород-Днестровского в Одесской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
