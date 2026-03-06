Новости СВО. ВС РФ освободили Яровую, ВСУ воюют танками Брежнева, Зеленский угрожает Орбану, Британия вывела из тени свой полк, 6 марта Оглавление Потери ВСУ под Курском: Армия России жжёт технику НАТО Прорыв под Славянском: освобождена Яровая в ДНР Карта СВО на 6 марта 2026 года Скандал в ЕС: Зеленский поссорился с Орбаном из-за нефти Дефицит ПВО: Украина осталась без ракет из-за Израиля Британский спецназ на Украине: Лондон подтвердил данные Российские войска наступают на севере ДНР, отношения между Украиной и Венгрией близки к боевым действиям, британские специалисты по БПЛА прошли обучения у ВСУ — дайджест Life.ru. 5 марта, 21:07 ВС РФ прорываются к Славянску. Обложка © ТАСС / News.ru / Алексей Белкин

Потери ВСУ под Курском: Армия России жжёт технику НАТО

На границе с Курской областью продолжаются бои с ВСУ. Противник не вторгается на российскую территорию, однако те силы, которые выявляются, уничтожаются артиллерией и БПЛА.

В Сумской области наши войска продолжают наступление. Кроме того, противник несёт потери в районах Катериновки, Хотени, Мирополья, Никольского и села Новая Сечь.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли почти 150 человек, американскую бронемашину HMMWV и украинскую UAT-Tisa, миномёты, станцию РЭБ, пикапы, грузовик, квадроцикл, багги, а также БМП и танк Т-64.

Т-64 был принят на вооружение в СССР в 1966 году. Его производство закончилось в 1969 году. Машину, экипаж которой три человека, снова начали производить в Харькове в 2022 году под названием «Булат».

Прорыв под Славянском: освобождена Яровая в ДНР

Расчёт РСЗО «Град» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» уничтожил позиции ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила село Яровая на севере ДНР. Овладеть населённым пунктом смогли бойцы группировки «Запад».

— Контроль над Яровой может послужить двум целям. Во-первых, при дальнейшем движении на запад российские подразделения могут оседлать трассу М03, связывающую Славянск с Изюмом, Чугуевым и Харьковом. Это серьёзно осложнит положение славянско-краматорской группировки ВСУ. Во-вторых, от Яровой можно наступать на юг, на Красный Лиман. Из него открывается путь на Славянск с севера, — объяснил военкор Александр Коц значимость продвижения на этом участке фронта.

Кроме того, идут бои за Липовку и Фёдоровку Вторую. Здесь тоже ВС РФ могут выйти на трассу М03, но уже на участке между Славянском и Артёмовском (Бахмутом).

Карта СВО на 6 марта 2026 года





Скандал в ЕС: Зеленский поссорился с Орбаном из-за нефти

Отношения между Будапештом и Киевом продолжают ухудшаться. Руководство этих государств уже заговорило о готовности применить оружие. А всему виной нефтепровод «Дружба», через который Венгрия и Словакия должны были получать сырьё, но режим Зеленского не даёт сделать этого. В ответ на действия Киева венгерские чиновники блокируют выделение кредита Украине.

— Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своём языке, — сказал Владимир Зеленский в ходе заседания украинского правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой. При этом он напомнил, что Киев должен выполнять свои обязательства перед членами ЕС.

— Я не буду заключать никаких соглашений, никаких компромиссов не будет, мы их победим, мы прорвём нефтяную блокаду. <…> Мы победим, и мы победим силой, — цитирует Népszava слова венгерского политика.

Дефицит ПВО: Украина осталась без ракет из-за Израиля

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас озаботилась обеспечением украинского ПВО. Бывшая премьер-министр Эстонии поняла, что конфликт на Ближнем Востоке негативно сказывается на Украине.

— Есть явное влияние на Украину, какие-то оборонные мощности, которые нужны Украине, сейчас также идут на Ближний Восток, — заявила перед онлайн-совещанием глав МИД стран ЕС с министрами иностранных дел стран Персидского залива Каллас.

Британский спецназ на Украине: Лондон подтвердил данные

Согласно информации The Telegraph, Великобритания отправила на Ближний Восток своих специалистов по уничтожению БПЛА.

— Это британцы с опытом работы в Украине совместно с украинскими коллегами, которые смогут предоставить специализированные рекомендации, включая улучшение обнаружения, предупреждения и нацеливания на дроны, — рассказал собеседник издания The Telegraph.

Таким образом, Лондон признал, что британские войска воюют против России. Журналисты выяснили, что для ликвидации иранских БПЛА привлечены военнослужащие 12-го артиллерийского полка. Известно, что бойцы этого подразделения имеют на своём вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Примечательно, что эти же ПЗРК поставлялись Украине.

Авторы Даниил Черных